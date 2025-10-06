|
06 ottobre 2025, Aggiornato alle 10,46
Logistica 06/10/2025

Carburante marittimo, DHL e Henkel useranno quello a base di rifiuti e residui

Le due aziende logistiche consolidano la loro partnership nel campo della sostenibilità

DHL Global Forwarding, specialista del trasporto aereo e marittimo del Gruppo DHL, e Henkel, leader mondiale nel settore dei beni industriali e di consumo, consolidano la loro partnership nel campo della sostenibilità avviando l'utilizzo di carburanti marittimi a base di rifiuti e residui per conto di DHL Global Forwarding. 

Grazie a questo, DHL Global Forwarding assegna le riduzioni delle emissioni risultanti a Henkel, tramite Book & Claim. Questo sistema consente a DHL di sostituire direttamente i combustibili fossili con combustibili sostenibili e di attribuire i benefici ambientali ai clienti paganti – anche quando le loro spedizioni non sono fisicamente trasportate con mezzi che utilizzano tali combustibili. DHL Global Forwarding utilizzerà carburante marittimo sostenibile per la maggior parte dei volumi di trasporto marittimo di Henkel.

L'accordo riguarda circa 9.000 teu di merci trasportate via mare con GoGreen Plus nel 2025. Utilizzare SMF riduce le emissioni di gas serra su base well-to-wake approssimativamente di 4.493 tonnellate metriche di CO₂e – equivalente a una riduzione di circa l'85% dei gas serra sul trasporto principale rispetto al combustibile marittimo tradizionale. La riduzione delle emissioni sarà verificata da un organismo di certificazione indipendente, SGS.
 

