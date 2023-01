Car carrier Ammonia Ready, Grimaldi porta a quindici il totale degli ordini

Nell'ambito dell'accordo sottoscritto con il cantiere China Merchants Heavy Industries Jiangsu (società parte di China Merchant Industry Holdings) alla fine dello scorso ottobre per la costruzione di cinque nuove navi Pctc (Pure Car & Truck Carrier), il gruppo Grimaldi ha esercitato l'opzione per cinque ulteriori unità. Con questa operazione, sale a quindici il totale di navi car carrier ordinate dalla compagnia partenopea in meno di tre mesi.

Le navi

Il concept delle nuove costruzioni è stato elaborato dal gruppo armatoriale partenopeo in collaborazione con lo studio di design e architettura navale Knud E. Hansen. Con una capacità di carico di oltre 9.000 ceu, sono state progettate per il trasporto di veicoli elettrici, oltre che per quelli alimentati da combustibili fossili. Le navi hanno anche ricevuto la notazione di classe Ammonia Ready dal Rina (Registro Italiano Navale), che certifica che potranno essere convertite, in una fase successiva, all'utilizzo dell'ammoniaca come combustibile.

Queste unità saranno dotate di mega batterie al litio, pannelli solari e predisposizione per la fornitura di energia elettrica da terra durante l'ormeggio (cold ironing), che costituisce, laddove disponibile, un'alternativa green al consumo di carburanti fossili durante le soste in porto. Tra le altre innovazioni tecnologiche installate a bordo, il sistema di Air Lubrication, una propulsione innovativa e un design dello scafo ottimizzato contribuiranno a ridurre ulteriormente l'impatto ambientale. Nel complesso, le nuove navi potranno abbattere del 50% il consumo di carburante rispetto alla generazione precedente di navi car carrier.

Le rotte

Le nuove car carrier saranno impiegate in viaggi tra l'Europa, il Nord Africa e il Vicino ed Estremo Oriente, per soddisfare le nuove esigenze di trasporto degli operatori del settore automotive. "Grimaldi si impegna per il trasporto marittimo ecosostenibile e continuerà a guidare il settore dello shipping", ha dichiarato il presidente di CMI Hu Xianpu. "Anche il gruppo CMI prenderà la cantieristica navale basata sulle tecnologie green come un nuovo punto di crescita e collaborerà con Grimaldi per ottenere uno sviluppo comune a lungo termine. Ringraziamo Grimaldi per la fiducia nel gruppo CMI, che mobiliterà tutte le sue risorse per fornire a Grimaldi il miglior servizio e costruire navi di alta qualità con tempi di consegna adeguati, portando risultati vantaggiosi per tutti", ha aggiunto il vicepresidente di CMI Wu Sichuan.

"Con i recenti ordini per la costruzione di nuove navi Pctc rinsaldiamo la nostra lunga e fruttuosa collaborazione con China Merchant Industry Holdings," ha affermato Emanuele Grimaldi, amministratore delegato del gruppo Grimaldi. "Ribadiamo, inoltre, il nostro impegno al servizio dei nostri clienti, in particolare delle principali case automobilistiche mondiali che continuano a premiarci con la loro fiducia. In questo modo continueremo ad essere all'altezza delle loro elevate aspettative e a soddisfare le loro esigenze in evoluzione, con un'offerta di servizi di trasporto marittimo sempre più efficienti ed ecosostenibili. Delle quindici car carrier recentemente ordinate, dieci saranno impiegate sui traffici con l'Estremo Oriente e sosterranno il crescente sviluppo dell'industria automobilistica cinese".

La flotta

La compagnia partenopea sta puntando con grande determinazione al potenziamento e al rinnovo della propria flotta, che già oggi conta ben 130 navi impiegate in tutto il mondo. Le dieci navi commissionate a China Merchants Heavy Industries Jiangsu saranno consegnate tra il 2025 e il 2027. Nel complesso, grazie ai recenti investimenti dal valore complessivo di circa 2,5 miliardi di dollari, nei prossimi cinque anni il Gruppo prenderà in consegna ben 25 nuove navi ultra-moderne, di cui quindici Pctc ammonia-ready (con opzione per altre due unità), sei ro-ro multipurpose della nuova classe "G5", due ro-ro ibride della serie GG5G e due ro-pax "Superstar" (per la consociata Finnlines).