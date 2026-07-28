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Eventi - Politiche marittime 28/07/2026

Capitanerie di porto – Guardia Costiera, celebrato il 161° compleanno

Il Corpo è nato a Firenze il 20 luglio 1865 con la firma di un Regio Decreto da parte di Vittorio Emanuele II


Nei giorni scorsi è stato celebrato a Roma il 161º anniversario dell'istituzione del Corpo Capitanerie di porto – Guardia Costiera. Corpo nato a Firenze il 20 luglio 1865, con la firma del Regio Decreto n. 2438 da parte di Re Vittorio Emanuele II.

Il comandante generale, ammiraglio ispettore capo Sergio Liardo, ha aperto gli interventi ripercorrendo l'evoluzione del Corpo nei suoi 161 anni di storia, fondata sui quattro "pilastri" del soccorso in mare, della tutela dell'ambiente marino e costiero, della vigilanza sulle attività di pesca e della sicurezza della navigazione. 

Liardo ha quindi delineato le direttrici di sviluppo del Corpo, evidenziando la necessità di proseguire nel rafforzamento dell'organico e negli investimenti su formazione e innovazione digitale, oltre ad un bilanciato percorso di riorganizzazione dell'amministrazione. Fondamentale, al riguardo, il potenziamento della componente operativa ed il coinvolgimento attivo delle giovani generazioni, sia nel confronto con il mondo esterno, che nei processi di definizione delle scelte strategiche per il futuro del Corpo. 
 

Tag: guardia costiera

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