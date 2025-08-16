|
Capannoni ex-Tubimar, ad Ancona gara per la demolizione

L'area interessata dai lavori è di oltre 15 mila metri quadri. Le strutture furono danneggiate da un incendio


Con una base d'asta pari a circa 730 mila euro, l 'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ha pubblicato il bando di gara per la demolizione dei capannoni dell'area ex-Tubimar danneggiati dall'incendio verificatosi nel settembre del 2020 all'interno del centro logistico e di produzione della cantieristica nautica del porto di Ancona. Le offerte dovranno essere presentate entro il prossimo 2 ottobre. La superficie totale interessata dalla demolizione è di 15.260 metri quadri.

Grazie all'atto di indirizzo deliberato dal Comitato di gestione dell'AdSP, le superfici, una volta liberate dai rottami e dai ruderi, saranno oggetto di un bando per insediare attività connesse alla cantieristica degli yacht. La durata prevista dei lavori, a seguito della aggiudicazione, è di quattro mesi e mezzo.
 

