08 novembre 2025, Aggiornato alle 18,26
Armatori 08/11/2025

Capacità operativa, record da sette milioni di teu per la flotta MSC

La compagnia con sede a Ginevra possiede attualmente circa 800 navi


Potendo ormai contare su una flotta attiva di oltre 800 navi e su un portafoglio ordini che supera i 2 milioni di teu, la società armatoriale MSC sta per superare la soglia record dei sette milioni di teu di capacità operativa. 

Solo negli ultimi anni la compagnia con sede a Ginevra, fondata da Gianluigi Aponte, ha incorporato circa 400 unità second-hand, contribuendo a un'espansione senza precedenti nel settore. Grazie a questo ritmo di crescita, MSC ha superato Maersk all'inizio del 2022, interrompendo il primato del gruppo danese durato oltre 25 anni. 

Pare inoltre che MSC stia pianificando il rinnovo della sua flotta feeder con un potenziale maxi-ordine di 120 nuove costruzioni con capacità compresa tra i 1.100 e i 5.000 teu.
 

