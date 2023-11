Canale di Panama, alcuni vettori pianificano di evitarlo

Sono sempre più numerose le compagnie che dirottano le proprie navi per evitare il Canale di Panama, il quale ha iniziato una riduzione graduale dei transiti giornalieri, a causa della siccità, sia nelle chiuse più grandi che in quelle storiche con il conseguente aumento dei tempi di transito e dei costi. "Per le loro dimensioni e tipologia, le nostre navi non saranno in grado di transitare attraverso il canale nel prossimo futuro", scrive in un avviso ai clienti United Heavy Lift. "Sulla base delle informazioni attuali fornite dalle autorità del canale, stimiamo che il primo periodo in cui la nostra nave, di tipo e dimensione, sarà in grado di transitare nel canale sarà maggio-giugno 2024".

La compagnia tedesca, ricorda The Maritime Executive, avverte che ciò significa "un enorme impatto sul trasporto marittimo in generale". United Heavy Lift, un grande fornitore di servizi di trasporto marittimo per carichi pesanti, breakbulk e project cargo, prevede viaggi molto più lunghi. Avverte che le navi dirotteranno verso il Capo di Buona Speranza, il Canale di Suez o Capo Horn, provocando un aumento delle tariffe di trasporto.

La United Heavy Lift non è la sola a deviare le navi dal Canale di Panama. Bloomberg aveva riferito all'inizio di novembre che una nave cisterna chimica, la High Loyalty, noleggiata dalla ST Shipping di Glencore stava viaggiando dal Perù a New York transitando nello Stretto di Magellano, all'estremità meridionale del Sud America. L'ultimo segnale AIS della nave risalente all'inizio della settimana mostra che stava viaggiando lungo la costa dell'Argentina passando per Buenos Aires più di 20 giorni dopo la partenza dal Perù e con più di due settimane rimaste prima di raggiungere New York.

Anche Stolt Tankers, il più grande operatore mondiale di navi cisterna per prodotti chimici, ha confermato in una e-mail a Bloomberg che dirotterà la sua nave. La compagnia ha scritto dicendo che il servizio nel Canale di Panama "è diventato sempre più inaffidabile" e per rassicurare i clienti "abbiamo dirottato le nostre navi attraverso il Canale di Suez".

L'Autorità del Canale di Panama nel suo aggiornamento ha ammesso che i segmenti delle rinfuse secche e del Gnl sono stati i più colpiti dai transiti limitati. L'ente centroamericano informa che il piano di riduzione dei transiti giornalieri prevede un taglio di quasi la metà, con un massimo di 18 nel 2024, e dichiara di non aspettarsi che la situazione migliori per molti mesi.

Finora le portacontainer sono state le meno colpite, anche se alcune delle navi più grandi sono state costrette a trasbordare container attraverso l'istmo in treno per ridurre il pescaggio. Linerlytica avverte nel suo recente aggiornamento che la situazione per le navi portacontainer tuttavia peggiorerà poiché il numero di slot presso le chiuse Neopanamx sarà ridotto a cinque al giorno a partire da febbraio.

MSC in una comunicazione ai clienti del 27 novembre ha avvertito che le restrizioni sul Canale di Panama, combinate con l'aumento delle tariffe sul canale implementate all'inizio di quest'anno, "stanno avendo un impatto diretto sui costi complessivi delle operazioni di MSC". Di conseguenza, sono diventati l'ultimo vettore ad implementare un sovrapprezzo annunciando che a partire dal 15 dicembre imporranno un'aggiunta di 297 dollari per container per i transiti nel Canale di Panama dall'Asia ai Caraibi.

Gli operatori, riferisce ancora The Maritime-Executive, si trovano ora di fronte alla scelta di aspettare in file sempre più lunghe se non hanno prenotazioni, di competere per lo spazio nelle aste giornaliere con i prezzi in aumento, o di deviare. Bloomberg ha riferito che finora nel 2023 i vettori hanno pagato 235 milioni di dollari in commissioni d'asta per l'acquisto di slot, che secondo l'agenzia di spedizioni Waypoint Port Services è superiore del 20% rispetto al 2022.