Campi Flegrei verso la destinazione turistica integrata. Il convegno a Bacoli

La Sala Ostrichina del Parco Borbonico del Fusaro di Bacoli ospiterà sabato 16 maggio, alle ore 11, il convegno "Oltre il mito. I Campi Flegrei verso la destinazione turistica", appuntamento organizzato e promosso dal Parco Regionale dei Campi Flegrei per presentare la strategia che dovrebbe trasformare il territorio in un nuovo e competitivo ecosistema turistico.

I lavori, moderati dalla giornalista Floriana Schiano Moriello, si apriranno con l'introduzione del presidente Vincenzo Imperatore che definirà il ruolo dell'ente Parco come regista di un cambiamento articolato. A tal proposito, il presidente ha dichiarato: «Il ruolo dell'ente Parco evolve, siamo custodi dell'ambiente e della biodiversità e, al tempo stesso, registi dello sviluppo territoriale sia attraverso l'offerta di un turismo lento, quale quello dei percorsi storico-naturalistici ciclo-pedonali sia con la costituenda DMO Campi Flegrei. In tal modo superiamo i confini dei singoli comuni per agire stabilmente come un'unica destinazione. L'ente Parco si pone al centro di questo processo come collante istituzionale, garantendo una perfetta armonia tra la promozione turistica e la tutela ambientale. Trasformiamo la straordinaria ricchezza della nostra terra in un ecosistema produttivo moderno, pronto ad attrarre flussi di qualità e a vincere le grandi sfide globali che ci attendono da qui al 2027 e a seguire».

La Destination Management Organization (DMO) rappresenta lo strumento necessario per coordinare pubblico e privato in vista del prossimo futuro e delle grandi sfide internazionali, come l'America's Cup 2027, e prenderà il via subito dopo i saluti istituzionali del presidente del Centro Ittico Campano Uberto Siola e del presidente del Gal Parthenope Paolo Conte.

Il dibattito entrerà nel vivo con il contributo di Fabio Pagano, direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, le cui strategie per il Parco mirano a fondere la valorizzazione del patrimonio monumentale con la tutela del paesaggio agricolo e ambientale. Tale visione punta a valorizzare la biodiversità flegrea e la gestione dei siti storici anche attraverso modelli di collaborazione con il settore privato. Su questa scia di coesione si innesca l'intervento del presidente di FederAlberghi Campi Flegrei Roberto Laringe, il quale rappresenterà come lo sviluppo economico necessiti di una dimensione sovra-comunale per creare nuove connessioni e superare la frammentazione dell'offerta attraverso progetti integrati.

Sui temi dell'innovazione e della promozione interverrà la fondatrice de "La Terra dei Miti" Maria Caputi, accennando alle nuove soluzioni digitali per la fruizione del territorio volte a incentivare la scoperta del paesaggio flegreo attraverso itinerari turistici esperienziali. Il tema della fruizione consapevole sarà approfondito anche da Vittorio Lepre, tour operator "Cosy For You", che illustrerà il posizionamento del territorio nei segmenti del turismo accessibile e lento attraverso una governance condivisa. A chiudere la sessione tecnica sarà l'autore Massimo D'Antonio con la presentazione della guida "L'arcipelago flegreo", un invito a scoprire l'universo flegreo oltre i propri confini geografici.

L'evento proseguirà con "Il punto dei sindaci", una sessione di dialogo in cui il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni, il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione e il sindaco di Monte di Procida Salvatore Scotto di Santolo definiranno l'impegno dei comuni per dare forza alla visione di territorio. Le conclusioni saranno affidate all'assessore al Turismo della Regione Campania Vincenzo Maraio, che delineerà il supporto regionale a questa nuova stagione di programmazione turistica.

