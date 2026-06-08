Campania, le ricette di IAM per il lavoro marittimo

Nel corso dell'evento tenuto nei giorni scorsi a Napoli e incentrato sul futuro del comparto marittimo campano, è intervenuto il segretario di IAM – Istruttori Associati Marittimi, Davide Fusco, che ha portato all'attenzione delle istituzioni alcune proposte ritenute strategiche per il presente e il futuro del settore in Campania. Nel suo intervento, Fusco ha evidenziato come la Campania continui a rappresentare una delle principali realtà marittime del Paese, ma come il settore stia attraversando una fase caratterizzata da nuove sfide legate al ricambio generazionale e alla formazione professionale. «Da un lato cresce la richiesta di personale qualificato, dall'altro molti giovani incontrano ostacoli economici e burocratici che rendono difficile l'accesso alla professione marittima», ha sottolineato il segretario dell'associazione.

Tra le principali richieste avanzate da IAM figura la realizzazione di una ricognizione aggiornata dei lavoratori marittimi campani. Secondo l'associazione, mancano oggi dati organici e aggiornati sul numero delle matricole attive, sulle qualifiche professionali maggiormente presenti, sull'età media degli operatori e sull'impatto economico complessivo del settore. Per questo IAM propone che la Regione Campania promuova, in collaborazione con le Capitanerie di Porto e gli enti competenti, un censimento tecnico e professionale del comparto, utile a programmare politiche più efficaci in materia di formazione e occupazione.

Ampio spazio è stato dedicato anche al tema dell'accesso dei giovani alla carriera marittima. Da qui la proposta di introdurre contributi economici regionali legati alle fasce ISEE, destinati ai giovani che intendono intraprendere il percorso professionale nel settore. «Aiutare un ragazzo a ottenere le certificazioni richieste significa offrirgli una concreta opportunità di lavoro e rafforzare una delle filiere economiche più importanti della nostra regione», ha dichiarato il segretario di IAM.

L'associazione ha inoltre posto l'attenzione sulla qualità del lavoro nel trasporto marittimo, chiedendo che nei futuri bandi regionali vengano valorizzate le aziende che garantiscono continuità occupazionale, formazione del personale e piena applicazione della contrattazione collettiva nazionale. Nel corso dell'incontro è stato ribadito come lo sviluppo del settore non possa prescindere dalla tutela dei lavoratori e dalla valorizzazione delle competenze professionali.

