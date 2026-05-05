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Armatori - Personaggi 05/05/2026

Bunker industry, Diana Mok (Fratelli Cosulich) nominata nel consiglio regionale Asia di IBIA

La manager è attiva nel settore dal 1994, maturando una vasta esperienza nella fornitura fisica e nel trading a Singapore e in Cina

Diana Mok (Ph: Fratelli Cosulich)

Fratelli Cosulich Marine Energy annuncia che Diana Mok, managing director di Fratelli Cosulich Bunkers (S) Pte Ltd, è stata nominata membro del consiglio regionale Asia dell'IBIA. La nomina è stata annunciata dall'International Bunker Industry Association (IBIA) nell'ambito dell'ingresso di tre nuovi membri nel consiglio regionale Asia: Caroline Yang, ceo di Hong Lam Marine Pte Ltd; Diana Mok, managing director di Fratelli Cosulich Bunkers (S) Pte Ltd; e François-Xavier Accard, managing director di Cma Cgm International Shipping Company Pte Ltd. Le loro nomine sono state approvate all'unanimità dal consiglio globale dell'IBIA.

Diana Mok è attiva nel settore del bunkeraggio dal 1994, maturando una vasta esperienza nella fornitura fisica e nel trading a Singapore e in Cina. Dopo essere entrata in Fratelli Cosulich nel 2015, ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo delle attività del Gruppo a Singapore, contribuendo alle operazioni sia come fornitore fisico sia come armatore, inclusi il noleggio di petroliere e la gestione operativa per importanti clienti.

Tag: petroliere

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