Armatori - Politiche marittime 13/01/2026

Bullismo e violenze sessuali in ambito marittimo, i nuovi codici di formazione Imo

Le modifiche, entrate in vigore il primo gennaio, delineano i requisiti minimi obbligatori per l'aggiornamento e l'istruzione di base della gente di mare 

(Ph: Imo)

Il primo gennaio sono entrate in vigore una serie di modifiche ai principali trattati e codici dell'International Maritime Organization (Imo). Tra queste rientrano le modifiche al Codice di formazione, certificazione e guardia dei marittimi (Codice Stcw) che mirano a prevenire e contrastare la violenza e le molestie nel settore, tra cui molestie sessuali, bullismo e aggressioni sessuali.

Gli emendamenti sono inclusi nella tabella A-VI/1-4 (Specifica degli standard minimi di competenza in materia di sicurezza personale e responsabilità sociali) del Codice Stcw. Essi delineano nuovi requisiti minimi obbligatori per la formazione e l'istruzione di base della gente di mare. 

Questi forniranno ai marittimi conoscenze e comprensione sulla violenza e sulle molestie (sessuali e non), nonché informazioni su come prevenire e rispondere agli incidenti. Tra le principali cause di questi fenomeni a bordo delle navi, sono individuati: l'abuso di rapporti di potere, la discriminazione, lo stress, l'isolamento, la stanchezza, la droga e l'alcol.
 

