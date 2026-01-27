|
adsp napoli 1
31 gennaio 2026, Aggiornato alle 18,15
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Infrastrutture 27/01/2026

Bulk carrier, approdo da record nel porto di Vasto

Operazione resa possibile grazie alla nuova ordinanza della Capitaneria in merito all'ingresso di unità di grande stazza e al recente intervento di dragaggio


Celebrando un nuovo record per lo scalo abruzzese di Vasto, l'agenzia marittima Agemav ha comunicato l'ormeggio della nave portarinfuse Tulpar battente bandiera delle Isole Marshall, con una stazza a pieno carico di 43.000 tonnellate, 180 metri di lunghezza e circa 30 metri di larghezza.

La nave, partita dal porto di Costanza (Romania), con un carico complessivo di 35.000 tonnellate, ha effettuato una prima sosta a Ravenna, per poi raggiungere il porto di Vasto con un carico di circa 20.000 tonnellate di merce, destinate all'azienda Granito Forte.

L'operazione è stata resa possibile soprattutto grazie alla nuova ordinanza della Capitaneria di Porto che ha introdotto specifiche tecniche aggiornate per l'ingresso di navi di grande stazza, al recente intervento di dragaggio che ha migliorato i fondali del bacino portuale, nonché al lavoro altamente professionale della Capitaneria di Porto di Vasto e alla specializzazione dei servizi tecnico-nautici, che hanno operato con l'impiego di due rimorchiatori per garantire manovre in totale sicurezza.
 

Tag: porti

Articoli correlati

Ortofrutta, Livorno Reefer e CSC insieme per la piattaforma unica del freddo

Eolico offshore, il porto di Taranto visitato da una delegazione della giapponese Flowra

Il bunkeraggio costa troppo | Lo studio Assocostieri-Nomisma

Operativa "Green Pearl", il rifornimento di gas nel Mediterraneo

Porti spagnoli, traffico record per merci convenzionali e passeggeri

Palermo-Arenella, istituzioni al lavoro dopo il passaggio di Harry

Varata a Riva Trigoso l'oceanografica "Quirinale"

Servizi portuali, varate ad Ancona due imbarcazioni per gli scali di Napoli e Salerno

Positivo a Valencia il traffico container nel 2025