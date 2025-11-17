|
17 novembre 2025
Infrastrutture - Politiche marittime 17/11/2025

Bruxelles, l'AdSP del Mare di Sicilia occidentale all'European Maritime Space

Tardino: "Ai tavoli europei per affermare la centralità dei nostri porti"


In occasione del 3rd European Maritime Space Forum, si è svolto a Bruxelles un importante momento di confronto a livello europeo sul futuro della portualità e dei trasporti marittimi. Il commissario straordinario, dell'AdSP del Mare di Sicilia occidentale, Annalisa Tardino, ha preso parte ai lavori, assieme a Flora Albano e Francesco Barbaccia, dell'Area Project Management dell'AdSP, partecipando sia alle sessioni istituzionali con la Commissione Europea, sia agli approfondimenti dedicati al nuovo EMS Work Plan. "La nostra presenza oggi a Bruxelles – sottolinea Tardino – testimonia la volontà di rappresentare un territorio che intende crescere, innovare e contribuire in modo concreto alla definizione delle politiche comunitarie su sostenibilità, digitalizzazione, logistica integrata e short sea shipping".    

L'appuntamento rappresenta, infatti,  un passaggio strategico per condividere visioni, contribuire alla definizione delle politiche europee in materia di portualità, sostenibilità e programmazione finanziaria 2028–2034, oltre che per consolidare il ruolo dei porti siciliani all'interno dell'European Maritime Space. "Gli nostri scali devono assumere un ruolo centrale nelle strategie europee dedicate alla portualità. È una sfida che affrontiamo con responsabilità, e con la determinazione di affermare la Sicilia occidentale quale snodo strategico del Mediterraneo", conclude il commissario.
 

