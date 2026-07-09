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Eventi 09/07/2026

Brindisi ospiterà ad ottobre il Salone Nautico di Puglia

Lo SNIM rappresenta uno degli appuntamenti più rilevanti per la promozione della filiera nautica e della blue economy nel Mezzogiorno


È stata presentata alla Camera dei Deputati la 22ª edizione dello SNIM – Salone Nautico di Puglia, in programma dal 22 al 26 ottobre 2026 al porto turistico Marina di Brindisi. Riconosciuto tra le principali manifestazioni fieristiche della nautica italiana, lo SNIM rappresenta uno degli appuntamenti più rilevanti per la promozione della filiera nautica e della blue economy nel Mezzogiorno. L'edizione 2026 prevede la partecipazione di circa 180 espositori e oltre 350 imbarcazioni, a terra e in acqua, con la presenza dei principali cantieri italiani. In programma anche convegni ed eventi dedicati a innovazione, sostenibilità, formazione, portualità turistica, cultura e sport del mare.

Secondo i dati del Centro Studi Tagliacarne citati dagli organizzatori, oltre il 33% delle imprese italiane della filiera nautica è concentrato nelle regioni del Sud e il 46,1% dei posti barca nazionali si trova lungo le coste del Mezzogiorno, che conta oltre 4.000 chilometri di litorale e alcune delle destinazioni turistiche più attrattive del Mediterraneo. Un potenziale che, attraverso investimenti mirati, sviluppo infrastrutturale e semplificazione amministrativa, potrebbe generare nei prossimi cinque anni una crescita superiore al 25%, con ricadute positive su imprese, occupazione qualificata e attrazione di nuovi investimenti. In questo quadro, la Puglia e la città di Brindisi assumono un ruolo sempre più rilevante grazie alla posizione strategica, alla crescita della cantieristica, allo sviluppo della portualità turistica e alle politiche regionali a sostegno della blue economy.
 

Tag: nautica

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