23 ottobre 2025, Aggiornato alle 14,05
Armatori 23/10/2025

Blue Lines inaugura collegamento ro-ro tra Vado Ligure e Misurata

Il reefer terminal dello scalo libico ha un piazzale capace di ospitare 800 vetture


A fine ottobre è prevista la partenza del nuovo collegamento operato dalla compagnia Blue Lines che collegherà il terminal di Vado Ligure con il porto di Misurata in Libia. Ad approdare presso la banchina dedicata ai rotabili del terminal vadese (larghezza: 200 metri) sarà la Lider Trabzon, prima di tre unità di tipo Lo-Lo e Ro-Ro di lunghezza compresa tra 129,10 metri ("Marin") e 147 metri ("Lider Trabzon" e "Lider Haluk") che scaleranno Vado Ligure con cadenza ogni venti giorni.

«La partenza di questo nuovo collegamento dedicato ai rotabili evidenzia la flessibilità di Reefer Terminal nell'operare diverse tipologie merceologiche: dalla frutta, storico core business del terminal, ai fuori sagoma, dai contenitori che non richiedono temperatura controllata fino ai rotabili» ha dichiarato Santi Casciano, amministratore delegato Vado Gateway e Reefer Terminal.

«Siamo al lavoro per far crescere ulteriormente il business dei rotabili sia in export sia in import – ha proseguito Casciano – potendo contare non solo su una banchina dedicata larga 200 metri, ma anche su un'area adibita a parco auto nel piazzale con una capacità totale di 800 vetture. Il tutto mantenendo la storica vocazione di Reefer Terminal per la movimentazione di prodotti ortofrutticoli per i quali siamo leader nel Mediterraneo».

