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Cultura - Infrastrutture 25/05/2026

Blue Economy, al Metelino nasce l'hub multifunzionale per cultura e alta formazione

Il nuovo centro ospiterà a Genova le attività della Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile


La Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile annuncia la prossima apertura di una sua nuova sede a Genova, negli spazi del Metelino da poco restaurati. Entro poche settimane, il nuovo centro sarà a disposizione dell'intero settore italiano, come centro di simulazione integrato più grande del Mediterraneo. L'edificio sarà destinato a diverse funzioni e ospiterà:

- Il polo museale e il centro di divulgazione della Blue Economy: un'ampia e moderna area espositiva di nuova realizzazione, aperta alla cittadinanza e ai turisti. Curata in sinergia con il Mu.MA e il MEI, questa sezione museale si configurerà come un centro culturale interattivo in cui la memoria storica delle rotte marittime e delle migrazioni italiane si fonderà con i linguaggi della contemporaneità. I visitatori potranno scoprire i segreti dell'economia marina e della storia del lavoro portuale attraverso percorsi multimediali ed allestimenti digitali d'avanguardia.

- Un polo di eccellenza per la mobilità sostenibile: spazi dedicati alla didattica specialistica, all'addestramento pratico e all'alta formazione tecnologica, in grado di attrarre a Genova centinaia di studenti e professionisti da tutta Italia, consolidando le competenze necessarie per le sfide della transizione ecologica nel settore marittimo.

- Un ecosistema dinamico e intergenerazionale: un laboratorio permanente in cui l'innovazione digitale e l'industria marittima collaborano a stretto contatto con il mondo della scuola e della ricerca, favorendo l'apprendimento continuo e il passaggio di competenze tra generazioni.
 

Tag: formazione

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