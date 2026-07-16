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Armatori 16/07/2026

Blocco di Hormuz, l'impatto sui fertilizzanti

Le difficoltà causate dal conflitto nel Golfo Persico evidenziate dai dati del WTO

(Ph: terraevita.edagricole.it; tratta da: ravennaterminalfertilyzer.it)

Secondo i dati analizzati dal Segretariato del WTO (World Trade Organization), il commercio di fertilizzanti a base di urea e fosfati è stato gravemente compromesso dal conflitto nel Golfo Persico. Alcune economie in Africa e Asia sono particolarmente vulnerabili alle conseguenti carenze di fertilizzanti e ai relativi aumenti di prezzo. 

Nell'aprile 2026, i prezzi dell'urea sono aumentati da circa 400 dollari USA per tonnellata metrica (mt) a oltre 850 dollari, per poi scendere nuovamente a 453 dollari a giugno con la parziale riapertura dello Stretto. Sono adesso ancora da valutare gli effetti del nuovo blocco. Anche i prezzi del fosfato diammonico (DAP) sono aumentati considerevolmente dopo lo scoppio del conflitto, passando da circa 580 dollari USA/mt a circa 770 dollari.

Il commercio di fertilizzanti, ricorda la Federazione del Mare, è stato tra i settori più colpiti. Poiché i fertilizzanti sono tra i fattori produttivi essenziali per gli agricoltori, l'interruzione ha sollevato preoccupazioni circa una possibile compromissione dei raccolti, con potenziali ripercussioni sui prezzi dei prodotti alimentari e sulla sicurezza alimentare globale.

Dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, le licenze di esportazione, le restrizioni e i divieti hanno ulteriormente ristretto i mercati globali dei fertilizzanti. Queste misure potrebbero incidere fino al 15% delle esportazioni mondiali, rispetto a un periodo di riferimento precedente alla chiusura dello Stretto. 
 

Tag: armatori - economia

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