31 gennaio 2026, Aggiornato alle 18,15
Armatori 28/01/2026

Benessere mentale dei marittimi, un fattore di sicurezza: lo studio

I lavoratori del mare trascorrono lunghi periodi lontano da casa con turni che interrompono il sonno, affrontando pressioni operative impegnative e isolamento

(Ph: Maritimeinjuryguide.org)

"Se la salute mentale non viene considerata un fattore critico per la sicurezza, rischiamo di perdere un'intera generazione di marittimi che non sono disposti a sacrificare la propria salute per una carriera, indipendentemente da quanto sia ben retribuita". Lo afferma in un articolo scritto per The Maritime-Executive Charles Watkins, direttore delle operazioni cliniche presso Mental Health Support Solutions, membro di OneCare Group.

La vita in mare può essere molto dura: i marittimi devono trascorrere lunghi periodi lontano da casa, avere turni che interrompono il sonno, dover affrontare pressioni operative impegnative, isolamento, condizioni meteorologiche avverse e spesso poca privacy. Si sta già riscontrando, spiega Watkins, un aumento dell'ansia nei giovani marittimi prima ancora di mettere piede a bordo. In parte si tratta di un fenomeno reale, in parte di un maggiore riconoscimento e della maggiore disponibilità a rivelare le proprie esperienze. I giovani marittimi spesso segnalano pressioni sul rendimento, insicurezza finanziaria e sovraesposizione digitale all'inizio della loro carriera.

Oltre all'ansia, uno dei fattori scatenanti più comuni per gli episodi di salute mentale a cui stiamo assistendo attualmente è il sovraccarico di sonno e affaticamento. Quando si hanno turni di guardia, corse ai porti, cambi di fuso orario, problemi di salute, rumore e un ambiente iperstimolante, si verificano stress cognitivo, irritabilità e cattivo umore.

Data la natura del lavoro, i marittimi soffrono da tempo di isolamento e stress familiare, che sono anche fattori scatenanti comuni. La pressione operativa e l'incertezza sono altri fattori scatenanti. Ispezioni, turni di lavoro serrati, carenza di personale e ritardi contrattuali e nei visti sono tutti fattori che generano instabilità e incertezza su come sarà la loro vita quotidiana a bordo, senza alcuna garanzia di tornare a casa in tempo.

"Purtroppo - conclude Watkins su The maritime-Executive - continuiamo a riscontrare un numero elevato di casi e conflitti di bullismo e molestie, oltre a un accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ai social media e a contenuti online tossici, con un impatto negativo sulla salute mentale".  
 

