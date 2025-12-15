|
adsp napoli 1
15 dicembre 2025, Aggiornato alle 08,56
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Armatori 15/12/2025

Battezzato a Palermo "GNV Virgo", primo traghetto italiano di lunga percorrenza a Gnl

L'utilizzo del gas naturale liquefatto, assieme alle altre innovazioni di cui dispone la nave, consentirà di ridurre le emissioni di CO₂ di circa il 50%


 Si è svolta nei giorni scorsi a Palermo la cerimonia di battesimo di GNV Virgo, la nuova nave di GNV e la prima unità della compagnia alimentata a gas naturale liquefatto (Gnl). L'evento segna un importante passo avanti nel percorso di decarbonizzazione del trasporto marittimo passeggeri nazionale: GNV Virgo è infatti il primo traghetto italiano di lunga percorrenza a Gnl, un nuovo riferimento per innovazione e sostenibilità nel settore.

La scelta di tenere la tradizionale cerimonia marittima di «battesimo» a Palermo conferma il profondo legame tra GNV e la città. La rotta Genova-Palermo è la prima e storica linea con cui la compagnia ha avviato le proprie attività: un rapporto che continua a rinnovarsi attraverso investimenti concreti e una presenza stabile sul territorio. Coerentemente con questo legame, GNV ha scelto proprio Palermo per posizionare le sue navi più nuove e tecnologicamente avanzate: dopo GNV Polaris e GNV Orion, arriva ora GNV Virgo, progettata per operare a Gnl e servire la rotta Genova-Palermo, con benefici tangibili in termini di riduzione dell'impatto ambientale. L'utilizzo del Gnl, assieme alle altre innovazioni di cui dispone la nave, consentirà di ridurre le emissioni di CO₂ di circa il 50% per unità trasportabile rispetto alle unità di precedente generazione, contribuendo a un trasporto più pulito ed efficiente per passeggeri e merci.

Sul fronte tecnologico, GNV Virgo integra le soluzioni ambientali più avanzate: predisposizione al cold ironing, tecnologie di recupero del calore e tutte le dotazioni necessarie per soddisfare i requisiti Imo Tier III e EEDI Fase II. Con una stazza lorda di circa 52.300 tonnellate, 218 metri di lunghezza, 29,60 metri di larghezza e una velocità massima di 25 nodi, la nave dispone di oltre 420 cabine, può accogliere 1.785 passeggeri e offre una capacità di carico di 2.770 metri lineari.

La cerimonia, condotta dall'attore, produttore cinematografico, sceneggiatore e regista italiano Giuseppe Fiorello, si è svolta sulla banchina, a pochi metri da GNV Virgo, che illuminata per l'occasione ha fatto da scenografica cornice all'evento con la sua imponenza. A rendere ancora più speciale il momento, la presenza della madrina della nave, Federica Pellegrini, leggenda del nuoto italiano, oro olimpico a Pechino e quattro volte campionessa mondiale. A impreziosire la serata, l'esibizione di Eleonora Abbagnato, étoile del Balletto dell'Opéra di Parigi e direttrice del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma, che ha offerto al pubblico un momento di straordinaria eleganza.

All'evento, oltre al presidente esecutivo Pierfrancesco Vago e all'amministratore delegato della compagnia, Matteo Catani, erano presenti altri esponenti del Gruppo MSC e diversi rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali, tra cui il direttore generale del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la portualità Donato Liguori, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il commissario straordinario dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale Annalisa Tardino e l'assessore delle infrastrutture e della mobilità della Regione Siciliana Alessandro Arico'.

Tag: gnv - gnl

Articoli correlati

Assarmatori, per Messina chiesto il rinnovo alla presidenza

Sciopero del 12 dicembre, i servizi minimi garantiti nello Stretto di Messina

Decarbonizzazione, LC3 Trasporti e Costa Crociere sperimentano camion elettrici in porto

Cosco ordina in Cina 87 navi di varia tipologia

Formia e Civitavecchia prossime tappe della campagna di assunzioni GNV

Italia capofila del fronte contro l'ETS. Assarmatori: "Posizione importante, servono correttivi immediati"

Navigazione autonoma, Samsung Heavy ed Evergreen sperimentano la gestione da remoto

d'Amico Tankers chiude due contratti time charter

Mediterraneo, Grimaldi Lines lancia una nuova modalità di pagamento flessibile