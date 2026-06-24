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Armatori - Logistica 24/06/2026

Batterie al litio, Maersk avvia negli Stati Uniti il trasporto stradale

L'iniziativa punta al mercato americano delle batterie per veicoli elettrici, stimato tra 2,4 e 3 miliardi di dollari


Il gruppo danese Maersk ha avviato negli Stati Uniti un servizio dedicato al trasporto stradale di batterie agli ioni di litio, integrandolo nella propria rete North America Ground Freight. L'iniziativa punta al mercato statunitense delle batterie per veicoli elettrici, stimato tra 2,4 e 3 miliardi di dollari e copre l'intera catena logistica tra Stati Uniti, Canada e Messico. 

Il nuovo prodotto, commercializzato negli Stati Uniti da Maersk Logistics & Services Usa, estende al trasporto terrestre le competenze del gruppo nella gestione di merci pericolose, già sviluppate nei settori marittimo e aereo. Il servizio si rivolge a clienti automotive, produttori di veicoli elettrici e operatori della manifattura avanzata che necessitano di trasporti conformi per merci di classe 9.
 

Tag: maersk

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