Barman di bordo, l'Accademia della Marina Mercantile proroga il bando

La figura professionale opera sulle navi da crociera occupandosi anche della conservazione degli alimenti nel rispetto della normativa di igiene e sicurezza


È stato prorogato al 27 novembre il bando per partecipare al corso per "barman di bordo" organizzato dall'Accademia Italiana della Marina Mercantile di Genova in ATI con Costa Crociere. La figura professionale opera a bordo della nave da crociera, occupandosi della organizzazione del servizio bar, allestendo in modo efficace lo spazio adibito. Prepara drink e cocktails per ospiti a livello internazionale. Ha una approfondita conoscenza delle materie prime necessarie e delle tecniche di preparazione di quanto esposto nelle liste bar di bordo.

Gestisce il rapporto con gli ospiti, risolvendo eventuali problematiche, rispondendo a richieste anche particolari, prende gli ordini relativi, gestisce in modo efficace la vendita, conoscendo le relative tecniche di marketing dei prodotti, comunicazione con l'ospite e vendita incrociata.
Si occupa della conservazione degli alimenti, rispettando la normativa di igiene e sicurezza alimentare. Garantisce e tutela la salute e sicurezza degli ospiti, adottando le necessarie misure di precauzione.
 

