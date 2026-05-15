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Infrastrutture 15/05/2026

Bandiere Blu 2026, Assonat orgogliosa degli 87 porti turistici italiani premiati

Il riconoscimento internazionale valorizza l'impegno delle strutture nella gestione sostenibile e nella qualità dei servizi


Assonat-Confcommercio, Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici, accoglie con soddisfazione l'assegnazione delle Bandiere Blu 2026 agli 87 porti turistici italiani, da parte della FEE - Foundation for Environmental Education, riconoscimento internazionale che valorizza l'impegno delle strutture nella gestione sostenibile e nella qualità dei servizi. Il risultato conferma il ruolo centrale della portualità turistica italiana nello sviluppo della blue economy e nella promozione di un modello di turismo nautico sempre più attento alla sostenibilità e alla valorizzazione dei territori costieri.

"Il riconoscimento Bandiera Blu ai porti turistici è la dimostrazione di un settore che ha saputo evolversi, investendo in sostenibilità, innovazione e qualità dell'accoglienza", afferma Luciano Serra, presidente Assonat-Confcommercio. "I nostri marina sono infrastrutture sempre più moderne e strategiche, veri e propri hub che generano valore economico, occupazione e promozione dei territori. Inoltre, il percorso intrapreso dai concessionari è il risultato di una crescente attenzione alle tematiche ambientali, all'efficienza energetica e alla gestione responsabile delle risorse, in linea con gli standard europei e con le aspettative dei diportisti".

"La Bandiera Blu rappresenta un obiettivo ambizioso che richiede continuità negli investimenti e una forte cultura della sostenibilità", prosegue Serra. "I porti turistici che ottengono questo riconoscimento dimostrano di essere all'avanguardia nella gestione delle risorse, nella riduzione dell'impatto ambientale e nella capacità di offrire servizi di qualità ai diportisti".
 

Tag: porti

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