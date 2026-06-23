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Infrastrutture 23/06/2026

Banchina 22 ad Ancona, iniziati i lavori di dragaggio

L'intervento avrà una durata di circa 10 giorni senza incidere sul traffico marittimo dello scalo marchigiano


Sono iniziati nel porto di Ancona i lavori di dragaggio del fondale della banchina 22, intervento che interesserà circa seimila metri cubi di sedimenti nello specchio acqueo in un'area di circa 14.500 metri quadrati e saranno realizzati dall'impresa La Dragaggi Srl di Marghera. Il dragaggio, che avrà una durata di circa 10 giorni senza incidere sul traffico marittimo dello scalo, avrà lo scopo di raggiungere la quota batimetrica di -10,75 metri sul livello medio del mare.

"L'intervento alla banchina 22 consentirà di migliorare l'operatività di una delle più importanti infrastrutture commerciali dello scalo, incrementandone la capacità ricettiva - ha spiegato Vincenzo Garofalo, commissario straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale -. In attesa del ripristino dei fondi ministeriali per la realizzazione del progetto complessivo di dragaggio, che interesserà le banchine dalla 19 alla 26, avviamo un primo intervento sfruttando le opportunità offerte dal Pnrr".
 

Tag: porti - ancona - dragaggi

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