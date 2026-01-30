|
Cultura - Eventi 30/01/2026

Bagnoli, al Circolo Ilva le donne protagoniste del Neapolis Underwater Festival

Manifestazione organizzata in collaborazione con il Commissario Straordinario per la Bonifica e la Rigenerazione Urbana dell'area e DST (Deep Sea Technology)

Mariafelicia Carraturo (Ph: Repubblica Napoli)

Il Circolo Ilva Bagnoli celebra venerdì 6 febbraio (ore 17) l'eccellenza femminile del mondo subacqueo nel corso della quarta edizione del Neapolis Underwater Festival, appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale e sportivo della città dedicato al tema "La donna e il mare 2026". La manifestazione, organizzata in collaborazione con il Commissario Straordinario per la Bonifica e la Rigenerazione Urbana dell'Area di Rilevante Interesse Nazionale Bagnoli Coroglio e DST (Deep Sea Technology), ha il patrocinio morale del Comune di Napoli.

Ad aprire l'incontro saranno i saluti istituzionali di Emanuela Ferrante, assessore alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, Dino Falconio, sub commissario Bagnoli, e Carmen Di Penta, direttrice generale di MareVivo. Moderano l'evento Giovanni Capasso e Marta Pellegrino, presidente e consigliera del Circolo Ilva Bagnoli. La manifestazione intende valorizzare il ruolo e il contributo delle donne nei settori della subacquea, della ricerca scientifica, della tutela ambientale, della tecnologia, dell'archeologia e dello sport legato al mare, mettendo in luce competenze, professionalità ed esperienze di eccellenza. 

Protagoniste della quarta edizione saranno Cristina Canoro, Emanuela Cutolo, Carmela Guidone, Alessandra Di Giuseppe, Filomena Lucci, Gabriella Luongo e Paola Masucci, subacquee campane di fama nazionale e internazionale: detentrici di record mondiali, direttrici di Aree Marine Protette, Operatrici Tecniche Subacquee (OTS), biologhe marine, fotografe, istruttrici e guide subacquee, imprenditrici e architette specializzate nel restauro archeologico subacqueo. Le relatrici racconteranno le proprie attività ed esperienze attraverso immagini e filmati, offrendo una narrazione intensa e coinvolgente del mare come luogo di ricerca, lavoro, passione e responsabilità ambientale. Testimonial della manifestazione Maria Rosaria Gargiulo, campionessa subacquea nel 1985, e Mariafelicia Carraturo, campionessa mondiale di apnea in assetto variabile con monopinna (115 metri). Nel corso della serata sarà inoltre presentata l'ultima pubblicazione di Mariafelice Carraturo, "Il risveglio di Partenope", un libro che intreccia mare, identità e cultura mediterranea.

Il quarto Neapolis Underwater Festival si conferma così un evento di rilievo per la città di Napoli, capace di coniugare cultura del mare, sostenibilità, pari opportunità e rigenerazione del territorio. L'iniziativa si inserisce in un progetto più ampio, a seguito del successo dei Play The Games Special Olympics 2025 e della XXVI edizione della Coppa Nisida, che rafforza la proposta di realizzare un centro di preparazione atletica per gli sport del mare, attrezzato per accogliere persone con disabilità offrendo loro l'opportunità di confrontarsi in competizioni di sport tradizionale e unificato. La scelta di optare per il Circolo Ilva Bagnoli, con i suoi 120 anni di attività sportiva, nasce dalla sua peculiarità di spazio inclusivo, dove terra e mare sono sullo stesso livello e consentono la pratica sportiva senza barriere, facendo dello sport uno strumento concreto di inclusione sociale, anche in vista del Programma Ilva per Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. L'evento è aperto al pubblico. 
 

