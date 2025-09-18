|
adsp napoli 1
18 settembre 2025, Aggiornato alle 15,25
Infrastrutture 18/09/2025

Avviata in Croazia la gara per privatizzare il cantiere navale 3. MAJ Rijeka 1905

Attualmente il capitale della società navalmeccanica è interamente controllato dallo Stato

(Ph: AdriaPorts)

L'Agenzia croata per il risanamento e la vendita delle imprese pubbliche ha annunciato l'avvio di una gara per la cessione dell'intero capitale del cantiere navale 3. MAJ Rijeka 1905, del valore nominale di 10,31 milioni di euro. La struttura è attualmente di proprietà della Repubblica di Croazia. 

In base a quanto stabilisce il bando, il prezzo di partenza per la cessione è leggermente superiore a 6,6 milioni. Oltre al pagamento del prezzo, l'acquirente dovrà impegnarsi a mantenere la costruzione navale sull'intera area portuale oggetto della concessione. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato al 17 novembre, alle ore 12.

La società navalmeccanica 3. MAJ Rijeka 1905 è stata istituita trasferendole le attività di costruzione navale della 3. Maj Brodogradiliste per la quale è in corso la procedura fallimentare aperta lo scorso maggio presso il Tribunale commerciale di Rijeka.
 

