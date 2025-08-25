|
adsp napoli 1
25 agosto 2025, Aggiornato alle 18,24
Armatori 25/08/2025

Avaria in navigazione per "MSC World Europa": la nave diretta a Napoli

Riscontrato un problema di natura elettrica ai motori, a circa 8 miglia nautiche a sud-ovest dell'isola di Ponza. Nessun problema per i passeggeri


Questa mattina la nave da crociera MSC World Europa, battente bandiera maltese, in navigazione da Genova a Napoli con a bordo 8.585 persone (6.496 passeggeri e 2.089 membri di equipaggio), ha comunicato al Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo della Guardia Costiera di aver riscontrato un problema di natura elettrica ai motori, a circa 8 miglia nautiche a sud-ovest dell'isola di Ponza. La situazione a bordo era comunque tranquilla e sotto controllo: le condizioni meteomarine favorevoli e i servizi essenziali per i passeggeri hanno continuato a essere assicurati dai generatori di bordo.

La nave è ora in navigazione autonomamente ed è diretta a Napoli come previsto, con arrivo stimato entro le 21 di questa sera. "Questa sera - spiega in una nota la compagnia - procederemo con lo sbarco e l'imbarco degli ospiti e, salvo ulteriori problemi, la nave salperà domattina per la prossima tappa a Messina. Tuttavia, potremo confermare questa partenza solo dopo un'ulteriore ispezione a Napoli al momento dell'arrivo".

Tecnici specializzati della compagnia hanno raggiunto l'unità per effettuare le necessarie verifiche a bordo al fine di risolvere l'avaria. A scopo precauzionale, è stato disposto l'invio in zona della motovedetta CP 308 della Guardia Costiera di Ponza e della motovedetta CP 280 della Guardia Costiera di Napoli, con un sorvolo di un elicottero AW 139 – Nemo della Guardia Costiera.

