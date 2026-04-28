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28 aprile 2026, Aggiornato alle 11,08
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Logistica 28/04/2026

Autotrasporto, via al questionario per monitorare la disponibilità di conducenti

Iniziativa dell'Albo nazionale promossa con l'obiettivo di focalizzare esigenze e criticità riscontrate dagli operatori del settore

Sylvester Stallone autotrasportatore nel film "Over the top" (1987)

Per individuare esigenze e criticità del settore, l'Albo nazionale degli Autotrasportatori invita le imprese iscritte a partecipare al questionario online attivo fino al 15 maggio. L'iniziativa è finalizzata alla raccolta di informazioni qualitative e quantitative sul mercato del lavoro nel settore a livello nazionale, con specifico riferimento alla disponibilità di conducenti e alle caratteristiche della forza lavoro, con l'obiettivo di supportare le attività di analisi e monitoraggio delle dinamiche che guidano il mondo dell'autotrasporto italiano e continentale.

La durata del questionario è di circa 15 minuti. "La partecipazione all'indagine – spiega in una nota l'Albo – è di particolare rilevanza ai fini della costruzione di un quadro conoscitivo completo e rappresentativo del comparto".
 

Tag: autotrasporto

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