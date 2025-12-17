|
adsp napoli 1
17 dicembre 2025, Aggiornato alle 09,23
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Logistica 17/12/2025

Autotrasporto, stanziati 590 milioni per il rinnovo del parco veicolare

L'obiettivo della misura è quello di sostenere la transizione verso mezzi più moderni e meno inquinanti


Con una dotazione di 590 milioni di euro, sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto interministeriale che avvia il riparto parziale del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile. Il provvedimento, valido per il periodo 2027-2031, è riservato al rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto iscritte al Registro elettronico nazionale (REN) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori. 

L'obiettivo della misura è quello di sostenere la transizione verso mezzi più moderni ed efficienti: elettrici, ibridi o endotermici di ultima generazione. Nei prossimi mesi saranno definite le modalità operative per consentire alle imprese di presentare i programmi di rinnovo della flotta e accedere agli incentivi. Il settore in Italia è oggi caratterizzato da circa il settanta per cento dei veicoli circolanti adibiti all'autotrasporto merci che appartengono a classi ambientali ancora inferiori a Euro 6. 
 

Tag: autotrasporto

Articoli correlati

Fincantieri, approvato il Piano Industriale 2026-2030

Trasporti eccezionali, CEVA Logistics acquisisce il gruppo Fagioli

Rebranding per le attività del gruppo Messina

Contributo da 2 euro sui pacchi, De Ruvo (Confetra): "Rischio boomerang per economia e consumi"

A Napoli un centro di eccellenza per formare piloti di droni. Accordo DAC-RINA

Comunicazione subacquea, accordo tra Fincantieri Infrastructure Opere Marittime e WSense

Customs Support Group individua cinque trend doganali per il 2026

Decarbonizzazione, LC3 Trasporti e Costa Crociere sperimentano camion elettrici in porto

Intesa Ue sul rinvio dell'ETS2. Confetra: "Passaggio essenziale per una transizione energetica ordinata"