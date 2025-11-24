|
adsp napoli 1
24 novembre 2025, Aggiornato alle 13,29
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Infrastrutture - Logistica 24/11/2025

Autotrasporto, nel porto di Amburgo facilitato l'accesso dei camion elettrici

Iniziativa assunta con l'obiettivo di ridurre le emissioni nocive nelle catene logistiche che attraversano lo scalo tedesco

(Ph: HHLA/Thies Rätzke)

Con l'obiettivo di ridurre le emissioni nocive nelle catene logistiche che attraversano il porto, la società terminalista Hamburger Hafen und Logistik AG (Hhla), che gestisce i principali terminal container dello scalo di Amburgo, annuncia di aver attuato un provvedimento per facilitare l'impiego di camion elettrici nei propri impianti.
 
Da metà novembre la società ha infatti introdotto nel sistema di prenotazione degli slot per l'accesso ai terminal una nuova categoria riservata ai camion elettrici, che elimina l'obbligo di rispettare una fascia oraria precisa. 

La fase sperimentale durerà fino a metà del 2026 e consente alle imprese di autotrasporto di prenotare uno slot valido per l'intera giornata, superando il vincolo degli intervalli di un'ora che si applicano ai mezzi convenzionali. La formula tiene conto dei cicli di ricarica e delle esigenze di programmazione delle flotte elettriche
 

Tag: porti - autotrasporto

Articoli correlati

Livorno, avviata nel porto una campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne

Porti, costituito a Venezia il comitato di gestione

Container, i terminal di Napoli crescono più di tutti nel 2024

Una nuova maxi gru alla Salerno Container Terminal

Copilot di Microsoft entra in FS Italiane

Darsena Europa, Gariglio: "Fondamentali la colmata e le ferrovie"

Bruxelles, l'AdSP del Mare di Sicilia occidentale all'European Maritime Space

Riapertura di Suez, Pessina (Federagenti): "Scatta un'emergenza positiva per l'Italia"

Moli d'Italia: la sfida dell'innovazione