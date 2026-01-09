|
adsp napoli 1
13 gennaio 2026, Aggiornato alle 17,19
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Logistica 09/01/2026

Autotrasporto, nel 2025 accertate quasi mezzo milione di infrazioni stradali

Tra le attività della Polizia, anche il contrasto al fenomeno dello sversamento illecito dei rifiuti nella "Terra dei fuochi" tra le province di Napoli e Caserta


L'autotrasporto è stato anche nel 2025 sotto la lente della Polizia Stradale. Durante l'anno appena concluso sono stati controllati 334.439 mezzi pesanti e sono state accertate 490.972 infrazioni relative a vari ambiti, dal rispetto dei tempi di guida e di riposo, alle condizioni dei veicoli fino alla regolarità dei documenti di trasporto.

Di rilievo anche l'attività svolta dalla Polizia Stradale, con personale specializzato, per contrastare il fenomeno dello sversamento illecito dei rifiuti nella "Terra dei fuochi" tra le province di Napoli e Caserta. Le attività operative, con l'impiego di 907 pattuglie, hanno permesso di sottoporre a controllo complessivamente 3.522 veicoli adibiti al trasporto di rifiuti, accertando 3.830 infrazioni per un importo delle sanzioni pari a 2.292.533,54 euro.

Tag: autotrasporto

Articoli correlati

Veicoli industriali, nel 2025 il mercato ha chiuso in flessione

Vard costruirà quattro navi robotizzate multiruolo per Ocean Infinity

Settore intermodale, Medlog acquista le attività dell'australiana Seaway

Nel 2025 il Salerno Container Terminal supera i 400 mila TEU

Rimborso accise gasolio, via alle richieste per il quarto trimestre 2025

Trasporto merci, FS Logistix prima in Europa a certificare la carbon footprint

Ferrovie e trasporto su gomma, nasce FHP Intermodal per gestire 4 terminal

Telecomunicazioni sottomarine, Prysmian guida joint venture con Fincantieri per acquisire Xtera

Auto, cresce il mercato europeo. Ma i livelli pre-covid sono ancora lontani