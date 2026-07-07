Autotrasporto e logistica, intesa tra Confetra e C.L.A.A.I. per rafforzare la rappresentanza

Confetra (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica) e C.L.A.A.I. (Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane), sigle firmatarie del CCNL Logistica, Trasporto e Spedizione – contratto applicato dalla quasi totalità delle imprese e dei lavoratori del settore –, hanno sottoscritto un'intesa organizzativa finalizzata a rafforzare la collaborazione nel comparto dell'autotrasporto, nel pieno rispetto dell'autonomia e dell'identità delle due organizzazioni.

L'accordo nasce dalla comune consapevolezza delle profonde trasformazioni che stanno interessando il settore e dalla necessità di offrire alle imprese una rappresentanza sempre più efficace, servizi qualificati e una maggiore capacità di interlocuzione con le Istituzioni nazionali.

"Questa intesa - spiega Stefano Fugazza, presidente C.L.A.A.I - rappresenta un passo importante per dare ancora più forza alla rappresentanza delle imprese artigiane dell'autotrasporto. Abbiamo costruito un accordo equilibrato che valorizza le competenze delle due organizzazioni e – nella reciproca autonomia – crea nuove opportunità di crescita, servizi e tutela per le aziende. In un momento di grandi trasformazioni per il settore, fare rete significa essere più forti nel confronto con le istituzioni e più vicini alle esigenze quotidiane degli imprenditori".

L'intesa prevede una collaborazione sinergica basata sul reciproco scambio di informazioni e competenze specialistiche, volta a valorizzare il comparto e le rispettive rappresentanze. Grazie a questa iniziativa prende vita una rete di particolare rilievo nel panorama nazionale dell'autotrasporto e della logistica: C.L.A.A.I., con le sue 86 associazioni territoriali aderenti, e Confetra, con le sue 71 associazioni territoriali e 20 federazioni nazionali, rafforzano così la capacità di tutela e rappresentanza dell'intera filiera.

"Abbiamo avviato un dialogo con C.L.A.A.I. già da diversi anni - ha aggiunto Carlo De Ruvo, presidente Confetra - un percorso che ci ha portato a trovare punti di incontro e collaborazione sfociati, naturalmente, in questa intesa. Il nostro obiettivo è rafforzare il rapporto bilaterale: pur mantenendo la doverosa autonomia delle parti, occorre infatti ragionare in un'ottica di sistema, superando divisioni che spesso nascono solo da incomprensioni. Siamo consapevoli che su certi temi potremo avere visioni differenti, ma siamo certi che sulle soluzioni per far crescere il settore e per efficientare il sistema si potranno trovare posizioni condivise. Lavoreremo insieme in questa direzione".

L'accordo costituisce un modello innovativo di collaborazione tra due organizzazioni che condividono l'obiettivo di sostenere la competitività delle imprese, migliorare la qualità dei servizi e rilanciare il comparto dell'autotrasporto italiano, nel pieno rispetto delle rispettive identità e prerogative.