22 gennaio 2026, Aggiornato alle 09,02
Infrastrutture - Politiche marittime 22/01/2026

Autorità portuali, Mef e Mit approvano i bilanci di previsione

Completato l'iter istruttorio e chiuso dunque l'esercizio provvisorio imposto ai sedici enti sul territorio nazionale


Il ministero dell'Economia ha approvato i bilanci di previsione 2026 delle 16 Autorità portuali italiane, consentendo dunque al ministero dei Trasporti di comunicare agli enti l'uscita dall'esercizio provvisorio. L'auspicato ritorno al regime ordinario darà l'opportunità alle AdSP di riavviare le attività e gli investimenti programmati.

Il Mit ha colto l'occasione per rispondere polemicamente in una nota a quanti ritenevano che l'esercizio provvisorio avrebbe potuto congelare per alcuni mesi le iniziative dei presidenti. Un'attesa strumentale, era l'accusa velata, per consentire alla prossima riforma dei porti di trasferire la direzione degli investimenti infrastrutturali alla nuova spa pubblica Porti d'Italia.

"Ancora una volta – ha sottolineato il ministero dei Trasporti – qualcuno ha tentato di sovrapporre la narrazione alla realtà, alimentando letture forzate che nulla hanno a che vedere con i fatti. La verità è semplice e documentata: completato l'iter istruttorio da parte del Mef, il Mit ha approvato i bilanci di tutte e 16 le Autorità di sistema portuale. Un passaggio che non rappresenta né un'eccezione né una criticità, ma l'applicazione di una prassi consolidata, seguita sotto governi di ogni colore politico, per una corretta vigilanza a tutela della trasparenza e della buona gestione delle risorse pubbliche".
 

