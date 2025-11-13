|
13 novembre 2025, Aggiornato alle 16,11
Infrastrutture - Politiche marittime 13/11/2025

Autorità di Sistema Portuale, Salvini firma la nomina di altri otto presidenti

Notificati i vertici delle AdSP del Mare Adriatico Centro Settentrionale, Mar Ionio, Mar Tirreno Settentrionale, Mar Tirreno Centro Settentrionale, Mar Tirreno Centrale, Mare Adriatico Settentrionale, Mari Tirreno Meridionale e Ionio e Mare di Sardegna

La sede del Mit a Roma

Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato ieri i decreti che nominano i nuovi presidenti di otto Autorità di Sistema Portuale. Si tratta delle nomine di Francesco Benevolo a presidente dell'AdSP del Mare Adriatico Centro Settentrionale, di Giovanni Gugliotti a presidente dell'AdSP del Mar Ionio, di Davide Gariglio a presidente dell'AdSP del Mar Tirreno Settentrionale, di Raffaele Latrofa a presidente dell'AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale, di Eliseo Cuccaro a presidente dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale, di Matteo Gasparato a presidente dell'AdSP del Mare Adriatico Settentrionale, di Paolo Piacenza a presidente dell'AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e di Domenico Bagalà a presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna.

Nella stessa giornata, la Camera dei Deputati ha dato parere favorevole alla nomina di Marco Consalvo a presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico orientale, già approvata dal Senato, consolidando così la piena legittimità istituzionale della scelta.
 

