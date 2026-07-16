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Logistica 16/07/2026

Automotive, nasce il corridoio ferroviario tra Livorno, Pontecagnano e Gioia Tauro

Il progetto è sviluppato da Automar (Gruppo Grimaldi), FS Logistix (Gruppo FS) e GTA. Una sinergia favorita da ALIS


Con l'obiettivo di creare un collegamento stabile tra alcuni dei principali hub italiani per la movimentazione dei veicoli, nasce un nuovo corridoio ferroviario dedicato al settore automotive che collegherà Livorno, Pontecagnano e Gioia Tauro. Il progetto è stato sviluppato da Automar (Gruppo Grimaldi) insieme a FS Logistix (Gruppo FS) e GTA. Una sinergia resa possibile dall'associazione ALIS, che ha favorito la collaborazione tra le aziende coinvolte, mettendo in rete competenze, infrastrutture e know-how.

Il nuovo collegamento ferroviario unirà il Piazzale Il Faldo di Livorno, gestito da GTA, con il terminal Automar di Gioia Tauro, passando per il piazzale Automar di Pontecagnano, che fungerà da nodo intermedio all'interno di una rotazione ferroviaria in andata e ritorno. Il servizio sarà operato da Mercitalia Rail sulle tratte Livorno-Pontecagnano, Pontecagnano-Gioia Tauro e Gioia Tauro-Livorno, con l'obiettivo di assicurare continuità dei flussi e una gestione più efficiente dei volumi.

Tra gli obiettivi del progetto figurano la riduzione della dipendenza dal trasporto esclusivamente stradale, il riequilibrio dei flussi tra Nord e Sud Italia e la rilasciata dei viaggi a vuoto. Il trasferimento di una parte del traffico dalla gomma al ferro consentirà inoltre di ridurre la congestione stradale e di abbattere le emissioni, con un risparmio stimato di circa 4.800 tonnellate di CO₂ ogni anno.
 

Tag: ferrovie - automotive

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