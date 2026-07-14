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14 luglio 2026, Aggiornato alle 15,31
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Infrastrutture - Logistica 14/07/2026

Automotive e portualità, una delegazione di Omoda & Jaecoo in visita ad Ancona

L'azienda cinese ha valutato il sistema logistico regionale, porto, aeroporto, interporto per una possibile base di scalo del gruppo


Il presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Mirco Carloni, e l'assessore regionale allo Sviluppo economico e ai Porti, Giacomo Bugaro, hanno incontrato nella sede AdSP, ad Ancona, il ceo dell'azienda automobilistica Omoda & Jaecoo Italia (gruppo Chery), Kevin Cheng, per verificare in che modo il sistema logistico regionale, porto, aeroporto, interporto, possa divenire attrattivo per una base di scalo del gruppo cinese.

L'AdSP ricorda che, a livello mondiale, "Chery Group ha venduto 2,8 milioni di veicoli nel 2025 (+7%), in Italia hanno totalizzato 15.487 vetture nel 2025 e 12.848 unità nel primo trimestre 2026. Un mercato, quindi, in espansione che cerca nuove possibilità di ingresso nelle piattaforme logistiche nazionali. Il porto di Ancona è un polo con una posizione strategica per i collegamenti est-ovest. – spiega ancora l'Authority portuale marchigiana -. Ancona è uno dei principali scali dell'Adriatico per il traffico Ro/Pax intra-mediterraneo e svolge un ruolo di primo piano negli scambi commerciali, distinguendosi come uno dei porti più attivi del Mediterraneo". 
 

Tag: porti - ancona - automotive

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