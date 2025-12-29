|
adsp napoli 1
30 dicembre 2025, Aggiornato alle 16,31
Logistica 29/12/2025

Auto, cresce il mercato europeo. Ma i livelli pre-covid sono ancora lontani

Tra i cinque Major Market, l'Italia mantiene la quarta posizione

(Ph: Autodesk)

Nel mese di novembre il mercato europeo dell'auto conferma l'andamento positivo, con 1.079.563 immatricolazioni a fronte di 1.054.413 nello stesso periodo del 2024: una crescita del 2,4%. Il bilancio dei primi undici mesi, segnala Unrae (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), evidenzia un incremento dell'1,9% con 12.098.650 unità rispetto alle 11.871.935 di gennaio-novembre 2024. Tuttavia, il confronto con il 2019 resta decisamente sfavorevole: il gap, infatti, è del 10,9% a novembre e del 16,8% nel cumulato.

A novembre la Spagna registra un'impennata del 12,9% mentre gli altri Major Market hanno variazioni molto più contenute e con segni diversi tra loro: Germania +2,5%, Regno Unito -1,6%, Francia -0,3% e Italia stabile. Nel progressivo da gennaio a novembre: Spagna +14,7%, Regno Unito +3,4%, Germania +0,7%, Italia -2,4%, Francia -4,9%. Come dimensione totale del mercato, l'Italia mantiene la quarta posizione sia nel mese sia nel cumulato degli 11 mesi.

