Armatori - Personaggi 01/12/2025

Augusto Cosulich confermato decano del Corpo Consolare di Genova e della Liguria

L'organismo annovera 59 Consolati Onorari e Generali ed è il secondo in Italia per importanza

Augusto Cosulich

Il Console di Malta Augusto Cosulich è stato confermato dal Corpo Consolare di Genova e della Liguria nel ruolo di decano per il biennio 2026-2027. Gli altri incarichi del decanato sono stati così attribuiti dall'assemblea: 

• Franco Aprile, ViceDecano, Console della Repubblica Ceca
• Giuseppe M. Giacomini, Segretario Generale, Console di Ungheria
• Anna Maria Saiano, Cerimoniera, Agente Consolare USA
• Stefano Franciolini, Tesoriere, Console del Kazakhstan

Ulteriori membri del Decanato sono:
• Gianluca Kenzo Chiavari, Console del Cile
• Carlo Cavalleri, Console della Corea del Sud
• Ivo Guidi, Console di Indonesia
• Giuseppe Durazzo, Console di Albania
• Fernando Alberto Linares Franco, Console Generale di Panama

Il Corpo Consolare di Genova e Liguria annovera 59 Consolati Onorari e Generali ed è il secondo in Italia per importanza. Il Corpo Consolare è pertanto un fondamentale strumento per l'internazionalizzazione e la crescita della Città di Genova, svolgendo da molti anni un servizio assiduo a favore delle Istituzioni locali negli ambiti di propria competenza ed in piena sinergia con i singoli Consolati aderenti.

Nella primavera del 2026 il Corpo Consolare del capoluogo ligure organizzerà la seconda edizione (prima edizione 2022) di un grande evento sull'internazionalizzazione culturale ed economica della città di Genova e della Regione Liguria dal titolo "Genova nel Mondo - il Mondo a Genova". Questo evento avrà il sostegno della città e della Regione e sarà organizzato in partnership con TEHA-Ambrosetti House e Liguria International.
 

