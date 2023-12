Atene, Emanuele Grimaldi premiato come Personalità Internazionale dell'Anno

Emanuele Grimaldi è stato premiato come Personalità Internazionale dell'Anno ai Lloyd's List Greek Shipping Awards 2023, nel corso di una cerimonia che si è svolta il primo dicembre presso l'Athenaeum InterContinental Hotel di Atene. Quest'anno i Lloyd's List Greek Shipping Awards hanno celebrato il loro 20° anniversario.

Sin dal suo lancio nel 2004, l'evento ha puntato i riflettori sul notevole dinamismo e sulla professionalità dello shipping greco, nonché sulle competenze e sui servizi in costante evoluzione forniti nell'ambito del cluster marittimo nazionale. Ha inoltre mantenuto un'ottima reputazione basata su credibilità e correttezza, rinsaldata nel corso degli anni da giurie di settore di elevato calibro. Ad aggiungere prestigio al riconoscimento è il fatto che Grimaldi è stato il primo a riceverlo per ben due volte: infatti, era già stato premiato come Personalità Internazionale dell'Anno durante l'edizione del 2011 dei Lloyd's List Greek Shipping Awards.

Come ha spiegato il giornalista del Lloyd's List Nigel Lowry durante la consegna del premio, "la giuria ha preso in considerazione diversi fattori. In primo luogo, il successo di Emanuele Grimaldi alla presidenza dell'International Chamber of Shipping. È instancabile nel promuovere il settore e spesso si allinea con le posizioni greche su molte delle questioni più importanti. In secondo luogo, l'azienda di famiglia, il Gruppo Grimaldi, è leader nel trasporto marittimo ecologico e uno dei principali esponenti delle Autostrade del Mare in Europa. Quest'anno è stato epocale per il gruppo. Complessivamente ha 24 navi in costruzione per un costo complessivo di oltre 1,5 miliardi di dollari, comprese numerose grandi unità car carrier predisposte per l'uso dell'ammoniaca come carburante. Da ultimo, ma non per importanza, continua a investire in Grecia. L'investimento più noto di Grimaldi è Minoan Lines. Tuttavia, quest'anno ha anche vinto due gare pubbliche per la concessione di lungo termine dei porti greci di Igoumenitsa e Heraklion: iniziative importanti che aiutano a rafforzare la fiducia internazionale nell'economia greca nel suo complesso".

"Ottenere questo riconoscimento è per me motivo di grande orgoglio, e riceverlo stasera davanti ad un pubblico così illustre, che rappresenta il gotha dello shipping greco, mi onora ancora di più", ha commentato Emanuele Grimaldi dopo aver ricevuto il premio.

"Desidero ringraziare la giuria dei Lloyd's List Greek Shipping Awards per questo premio – ha aggiunto – che arriva in un momento della mia lunga carriera in cui sto mettendo tutto l'impegno possibile nello sviluppo e nella promozione dello shipping internazionale non solo sul fronte aziendale, essendo alla guida del Gruppo Grimaldi, ma anche a livello istituzionale, nella mia veste di presidente dell'International Chamber of Shipping".

"Infine – ha concluso Grimaldi – mi piace pensare che questo premio sia anche un riconoscimento per l'impegno profuso sempre, e ancor di più nell'ultimo decennio, per il continuo sviluppo del trasporto marittimo e della logistica in Grecia, un Paese in cui mi sento davvero a casa".