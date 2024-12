Assodiporto: formazione, workshop e b2b per incentivare la nautica da diporto in Campania

Incoming turistico internazionale, sviluppo delle infrastrutture esistenti e crescita occupazionale sono gli obiettivi stabiliti per il nuovo anno di Assodiporto, Associazione Aziende Nautica da Diporto e Turismo Marittimo della regione Campania. Il direttivo si è riunito ieri nella sala consiliare del Comune di Sapri, avviando interlocuzioni e confronti con i piccoli concessionari del Cilento ed operatori della Regione Basilicata; per approfondire le problematiche della fascia di costa ed analizzare le possibili soluzioni, per incentivare lo sviluppo turistico dell'area nel settore della Nautica da Diporto e turismo marittimo.

"La Regione Campania e' un territorio ricco di grandi Imprenditori che storicamente hanno avuto la capacità ie la lungimiranza di sviluppare approdi turistici e punti di ormeggio per incentivare l'incoming sui propri territori di origine - illustra Luisa Del Sorbo, presidente di Assodiporto - molto spesso scontrandosi con normative obsolete o addirittura errate interpretazioni, che in molti casi hanno bloccato piani di sviluppo e rallentato l'operatività degli imprenditori. Finalmente dopo decenni di incertezze sull'interpretazione delle direttive Europee, il governo italiano ha chiarito e definito un percorso per le concessioni per la nautica da diporto, ciò grazie ad una lunga interlocuzione con i vertici di Confindustria Nautica ed altre associazioni di categoria".

Da queste premesse parte il confronto di Assodiporto con vari operatori delle coste italiane e con altre associazioni regionali e nazionali di categoria, che vedrà da gennaio in campo i vertici del direttivo composto da: Luisa Del Sorbo, giornalista ed imprenditrice del settore da sempre impegnata con piani di marketing e comunicazione curando in prima persona l'avviamento di vari approdi, punti di ormeggio e porti turistici in Campania; Piero Giannetti, storico imprenditore di Sapri da sempre impegnato in progetti infrastrutturali dedicati al green e all'energia sostenibile diventando negli anni un riferimento unico in Italia per competenza tecnica e professionalità, Raffaele Esposito, imprenditore stabiese che dai punti di ormeggio alla cantieristica ha avuto la capacità e la lungimiranza sui territori di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata di avviare iniziative imprenditoriali oggi riferimento internazionale dalle imbarcazioni alle grandi Navi da Diporto creando sinergie con operatori internazionali leader nel settore, e Gerardo Principe di Marina di Camerota che ha sviluppato l'apposito turistico aprendosi al settore dei servizi nel mondo dello yachting con una rete di contatti sulle coste italiane per incentivare lo sviluppo dell'area e nuovo incoming attraverso kl mare.

"Assodiporto oggi vanta oltre 40 iscritti in Campania - spiega Piero Giannetti, vice presidente di Assodiporto - sociefa selezionate, leader nel settore della Nautica da Diporto e che in modo costruttivo già da decenni sono propulsori della crescita turistica della costa campana. Sono iscritti rinomati imprenditori di Napoli, Capri, Ischia, Castellammare di Stabia, Cilento, Interporto di Nola, Torre Annunziata, Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana. Abbiamo puntato ad una selezione, appunto per essere fedeli agli obiettivi che ci poniamo; cioè la crescita e lo sviluppo della Nautica da Diporto e del Turismo Marittimo in Campania. In tal senso, ad esempio, abbiamo mantenuto le distanze da imprenditori che in modo palese hanno dimostrato negli anni di aver sfruttato le proprie conoscenze politiche e vari studi legali per strumentalizzare le leggi dello Stato, per fare i propri comodi con operazioni speculative che hanno bloccato lo sviluppo di alcuni tratti di costa, se non addirittura producendo danni ambientali senza rispettare i propri obblighi di concessione".

Naturalmente anche per il nuovo anno grande attenzione sarà rivolta all'ambiente, in particolar modo alle Aree Marine Protette già esistenti in Camoania o in fase di realizzazione, al tema della sicurezza produttiva ed una corretta informazione sui regolamenti esistenti e le normative vigenti, per una Navigazione Sostenibile che tuteli le bellezze ambientali senza danneggiare l'incoming turistico internazionale che arriva attraverso il mare. Operatività su cui Assodiporto sta già lavorando da mesi, in sinergia con Assoagenti Campania, Propeller Club, Assocharter, Aiatp, Capitanerie di Porto, Comandi di Guardia di Finanza, Dogane, Tribunale Arbitrale della Nautica, Aree Marine Protette, ecc Prossimo appuntamento ? A fine gennaio al Porto Borbonico di Castellammare di Stabia, approdo turistico internazionale per mega e gigayacht unico nel Sud Italia, situato in pieno centro storico della città delle acque, per un meeting su "Sistema Turistico Integrato" per incentivare nuovi itinerari turistici mare/terra che rafforzi la centralità della città stabiese negli itinerari internazionali. Il tour continuerà in primavera a Marina di Puolo, frazione di Massa Lubrense, e a seguire Capri, Ischia e Marina di Camerota per poi continuare verso la Basilicata.