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12 maggio 2026, Aggiornato alle 09,15
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Eventi - Logistica 12/05/2026

Assiterminal conferma alla presidenza Tommaso Cognolato

Nel corso dell'assemblea è stato eletto anche il nuovo consiglio direttivo dell'associazione


Si è svolta a Roma l'assemblea elettiva di Assiterminal che ha riconfermato all'unanimità alla presidenza per il prossimo triennio 2026-2028 Tomaso Cognolato. Accanto al presidente, l'assemblea ha eletto anche il nuovo comitato di presidenza, composto dal past president Luca Becce e dai vice presidenti Antonio Barbara, Giuliana Brucato, Giancarlo Russo e Luca Trevisan.

Eletto inoltre il nuovo consiglio direttivo dell'associazione, composto da: Roberto Alberti, Federico Baudone, Fabio Bucchioni, Santi Casciano, Luca Cavallini, Paolo Cornetto, Raffaella Del Prete, Roberto Ferrari, Agostino Gallozzi, Michele Geromini, Daniele Marchiori, Mauro Marchiori, Andrea Morandi, Anna Giulia Randi e Guido Raso.

Nel corso dei lavori è stato approvato il bilancio consuntivo 2025, che evidenzia una posizione finanziaria in progressivo miglioramento rispetto agli anni precedenti, anche grazie alla costante crescita della base associativa, che supera oggi le 110 imprese aderenti.

"Desidero innanzitutto ringraziare i soci per la fiducia rinnovata e tutta la struttura di Assiterminal per il grande lavoro svolto in questi anni – ha dichiarato Tomaso Cognolato - Un percorso che ha portato l'Associazione a consolidarsi come la realtà maggiormente rappresentativa del settore terminalistico-portuale italiano, con una crescita della base associativa superiore al 30% negli ultimi due anni".

"Particolarmente importante – ha proseguito Cognolato – è il posizionamento istituzionale che Assiterminal ha saputo costruire, diventando un interlocutore autorevole, serio e credibile per il sistema portuale, logistico e per le istituzioni". Il presidente ha inoltre sottolineato "l'importanza dell'adesione di FS Logistix, che conferma una visione sempre più integrata tra terminal portuali, logistica e intermodalità".

Nel corso dell'assemblea è stato inoltre evidenziato il forte interesse del settore verso il primo Master Executive in Management dei Terminal Portuali promosso da Assiterminal in collaborazione con ForMare, iniziativa che ha già registrato le prime adesioni da parte delle aziende associate.
 

Tag: assemblee

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