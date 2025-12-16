|
16 dicembre 2025
Politiche marittime

Assistenti bagnanti, nuove disposizioni per la formazione

L'obiettivo della Guardia Costiere è quello di poter contare su personale sempre più qualificato nella prossima stagione balneare


Un riepilogo organico delle disposizioni applicative relative ai corsi di formazione per assistenti bagnanti contenuto nella circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera. Lo ha diffuso il ministero dei Trasporti rispondono alle richieste di chiarimento pervenute dagli operatori del settore. I chiarimenti riguardano aspetti fondamentali come i requisiti dei docenti, le condizioni di accesso ai corsi, le certificazioni mediche richieste e la composizione delle commissioni d'esame.

Assistenti bagnanti: i corsi della Guardia Costiera

È stata inoltre confermata la possibilità di utilizzare la didattica a distanza per le parti teoriche, mantenendo in presenza le attività pratiche e di tirocinio, e sono state definite le modalità per il riconoscimento delle qualifiche estere. Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, rilascia le autorizzazioni agli enti di formazione ed esercita la vigilanza sull'attività formativa.

Queste misure consentono di proseguire senza interruzioni i corsi di formazione, evitando criticità all'avvio della stagione balneare e assicurando la disponibilità di personale adeguatamente formato e pronto a garantire la sicurezza in mare, nelle acque interne e nelle piscine.
 

