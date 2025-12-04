|
Assicurazioni, Lockton P.L. Ferrari cresce anche nei settori Energy e Construction & Real Estate

 Il broker nomina Sara Colombo Head of Natural Resources, Francesca Riccadonna Client Manager Oil & Gas e Paolo Bosisio Client Manager Construction & Real Estate


Lockton P.L. Ferrari, broker attivo da oltre 60 anni nel settore assicurativo marittimo e specializzato nella gestione di polizze P&I (Protection and Indemnity), dopo l'apertura di una nuova sede operativa a Milano in via Filippo Turati 32 e il recente ingresso nel settore Surety, per la gestione delle garanzie assicurative e finanziarie per imprese e professionisti, allarga il suo campo di intervento a nuovi settori: Natural Resources, Oil&Gas e Construction & Real Estate. Il broker nomina Sara Colombo Head of Natural Resources, Francesca Riccadonna Client Manager Oil & Gas e Paolo Bosisio Client Manager Construction & Real Estate.

"Siamo conosciuti finora come partner solido per le imprese che guardano al lungo termine nel settore marittimo. Adesso vogliamo esserlo anche in altri settori strategici per l'economia globale ed italiana come Natural Resources, Oil & Gas, Construction & Real Estate", spiega Filippo Fabbri, amministratore delegato di Lockton P.L. Ferrari. "Ci proponiamo di affiancare nuovi clienti in ambiti complessi e ad alta specializzazione con soluzioni assicurative e di risk management all'avanguardia, grazie al nostro approccio consulenziale fondato su esperienza e innovazione. La crescente interconnessione dei mercati globali, infatti, richiede competenze tecniche approfondite, capacità di gestione dei rischi anche su scala internazionale e una visione che anticipi le esigenze future, caratteristiche amplificate grazie al Gruppo Lockton di cui facciamo parte".

La diversificazione delle attività di Lockton P.L. Ferrari è il naturale coronamento del percorso di crescita degli ultimi anni che ha visto, nell'esercizio chiuso ad aprile 2025, un aumento dei ricavi lordi (34 milioni di dollari, +14% sull'anno prima), del numero clienti (oltre 630 +10%) oltre che del volume di premi assicurativi piazzati dal broker genovese, passati dai 300 milioni USD di aprile 2024 ai circa 350 milioni USD di fine aprile 2025 nel solo settore P&I in ambito marine. Uno sviluppo allineato a quello del Gruppo Lockton che nel 2025 è cresciuto del 13% con un fatturato superiore a 4 miliardi di dollari con oltre 65.000 clienti.

