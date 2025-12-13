|
Assarmatori, per Messina chiesto il rinnovo alla presidenza

Lo rende noto la commissione di designazione. Entro la fine di gennaio, il consiglio direttivo convocherà l'assemblea ordinaria e straordinaria

Stefano Messina

Fra i punti all'ordine del giorno del consiglio direttivo di Assarmatori, riunito ieri a Roma, la relazione della commissione di designazione – formata da Franco Del Giudice (Delcomar) in qualità di presidente e da Stefano Beduschi (Italia Marittima) e Franco Ronzi (Marinvest) – che era stata incaricata dall'assemblea degli associati nello scorso giugno di individuare i candidati per la carica di presidente dell'associazione armatoriale, il cui rinnovo è previsto nel mese di gennaio 2026, unitamente a quello dei vice presidenti e dei membri del consiglio direttivo stesso. 

Dopo che tutti gli associati ordinari ed effettivi hanno avuto modo di essere auditi, è emerso all'unanimità l'orientamento di chiedere all'attuale presidente, Stefano Messina, di restare in carica per un altro mandato, alla luce del percorso di crescita e posizionamento registrato dalla fondazione nel 2018 ad oggi. Entro la fine di gennaio, dunque, il consiglio direttivo convocherà l'assemblea ordinaria e straordinaria, che sarà chiamata ad esprimere il rinnovo delle cariche associative per il quadriennio 2026-2030.
 

