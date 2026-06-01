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Logistica - Personaggi 01/06/2026

Assagenti conferma Gianluca Croce alla presidenza

Nominati anche i componenti del consiglio direttivo per il biennio 2026-2028


Gianluca Croce è stato confermato alla presidenza di Assagenti Genova, carica che ricoprirà sino al del 2028. La scelta è stata compiuta dal neoeletto consiglio dell'associazione degli Agenti e Mediatori Marittimi del capoluogo ligure che affiancherà Croce in un periodo particolarmente complesso e decisivo per il futuro del porto di Genova.

"Non è un mistero per nessuno - ha affermato Croce a conclusione della prima riunione del nuovo consiglio - che ci troviamo di fronte a cambiamenti epocali determinati in prima istanza dalla costruzione della nuova diga del porto di Genova, ma anche dallo sforzo al quale saremo tutti chiamati a contribuire, in primis, noi agenti marittimi in due direzioni: da un lato il rafforzamento dei traffici che gravitano sul nostro porto attraverso una sistematica azione commerciale; dall'altro la costruzione di un vero e proprio sistema logistico che nel porto infrastrutturalmente e operativamente potenziato torni a trovare davvero la sua punta di diamante".

"Per noi agenti è davvero una grande sfida - ha concluso Croce - e dovremo trovare energia e motivazioni nella nostra storia, nella nostra capacità professionale e prima di tutto nel rapporto con le nostre controparti armatoriali con le quali siamo chiamati ad affermare la valenza, la convenienza economica e quindi le ragioni di mercato per cui il porto di Genova andrà scelto".

Ecco i componenti del Consiglio Direttivo di Assagenti per il biennio 2026-2028:

Settore agenti marittimi servizi di linea – agenti aerei – agenti generali – agenti interno
Boesgaard Andrea (Hugo Trumpy Srl), Cerruti Gian Alberto (Gastaldi & C. Srl), Domicolo Eugenio (Arkas Italia Srl), Gallo Filippo (MTO SpA), Guidi Paolo (CMA CGM ITALY Srl), Negri Aldo Felice (Yang Ming Italy SpA), Pessina Paolo (Hapag-Lloyd Italy Srl)

Settore agenti marittimi servizi tramp – agenti manning
Cignolini Cynthia (Medagent Srl), Demarchi Roberto (Banchero- Costa & C. Agenzia Marittima SpA), Duci Gian Enzo (Enterprise Shipping Agency Srl), Mari Davide (Trafalgar Shipping Srl), Pesto Massimiliano (Pesto Sea Group Srl)

Settore mediatori marittimi
Campostano Camillo (Anchor Chartering Srl), Gozzi Maurizio (HB Shipping Srl), Gramatica Giacomo (Gramatica di Bellagio Giacomo), Risso Luigi (Genoa Sea Brokers Srl)

Entra nel Consiglio in qualità di èresidente del Gruppo Giovani: Lorenzo Giacobbe (Januamar Srl.)

Tag: agenti marittimi

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