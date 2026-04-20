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Armatori 20/04/2026

Arriva "GNV Phoenix", ventinovesima nave della flotta GNV

Realizzata nel 2002, l'unità è precedentemente appartenente alla flotta del gruppo Moby. Sarà sottoposta a interventi di refitting mirati

"GNV Phoenix"

GNV annuncia l'ingresso in flotta di GNV Phoenix. Realizzata nel 2002 e precedentemente appartenente alla flotta del gruppo Moby, GNV Phoenix è dotata di caratteristiche tecniche conformi agli standard operativi della compagnia: una lunghezza di 214 metri, una larghezza di 26 metri e una stazza lorda di 35.736 tonnellate.

Pensata per il trasporto combinato di passeggeri e merci, la nave dispone di 319 cabine e può ospitare fino a 2.700 passeggeri, offrendo inoltre 915 metri lineari di capacità di carico. Gli spazi a bordo sono progettati per assicurare comfort e qualità dell'esperienza di viaggio anche sulle tratte di media e lunga distanza. Tra i servizi disponibili sono presenti aree ristorazione e self-service, bar, sale comuni, sala videogiochi, sala da ballo, cinema, spazi ricreativi e aree dedicate a famiglie e bambini, in linea con gli standard di ospitalità GNV.

Prima dell'entrata in servizio, GNV Phoenix sarà sottoposta a interventi di refitting mirati, con l'obiettivo di adeguarla agli standard qualitativi e operativi della compagnia. Tali interventi riguarderanno in particolare il miglioramento dell'efficienza complessiva, l'ottimizzazione degli spazi per i passeggeri e l'aggiornamento dei servizi di bordo.

Tag: gnv

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