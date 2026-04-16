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Cultura - Eventi 16/04/2026

Apre a Napoli il Nodo Territoriale del Biodiversity Gateway

Nella Casina Pompeiana della Villa Comunale laboratori scientifici, esperienze pratiche, visite guidate e percorsi multimediali immersivi per raccontare la biodiversità e geodiversità del Golfo partenopeo


È stato inaugurato presso la Casina Pompeiana, all'interno della Villa Comunale di Napoli, il Nodo Territoriale di Napoli del Biodiversity Gateway, centro di ricerca e divulgazione focalizzato sulla bio -geodiversità marina del Golfo di Napoli, nato dalla collaborazione tra l'Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISMAR) e la Stazione Zoologica "Anton Dohrn" (SZN), in sinergia con il Comune di Napoli.

Il Biodiversity Gateway è un'infrastruttura digitale e fisica che nasce nell'ambito del progetto National Biodiversity Future Center (NBFC), centro nazionale finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Unione Europea attraverso fondi NextGeneration EU, con una missione chiara: creare un ponte tra ricerca scientifica e società, coinvolgendo cittadini, comunità locali, studenti, insegnanti, decisori politici e mondo imprenditoriale.

Ospitato nella Casina Pompeiana, storico edificio che nel tempo si è affermato come luogo di riferimento per eventi culturali e iniziative artistiche della città, il nuovo spazio integra installazioni immersive, dati scientifici, laboratori didattici e attività di divulgazione progettate per pubblici diversi. Il tutto a seguito di un imponente intervento di riqualificazione, oggetto di un accordo di collaborazione tra la Stazione Zoologica e il Comune di Napoli per promuovere e diffondere maggiore consapevolezza sulla risorsa mare.

Con il Nodo Territoriale di Napoli del Biodiversity Gateway,  la Casina Pompeiana diventa, quindi, un luogo aperto alla città e al territorio, dove biodiversità e geodiversità vengono raccontate attraverso un percorso espositivo immersivo e interdisciplinare. Attraverso immagini, suoni, visualizzazioni digitali e contenuti scientifici, il Biodiversity Gateway propone un'esperienza capace di rendere visibili e comprensibili le connessioni che regolano gli equilibri del mondo naturale. Il pubblico sarà accompagnato alla scoperta della straordinaria varietà di ambienti e forme di vita che caratterizzano il Golfo di Napoli, uno dei contesti naturali e culturali più ricchi del Mediterraneo.

Tra le attività previste: laboratori scientifici ed esperienze pratiche, per acquisire competenze sulle metodologie di osservazione e analisi della biodiversità; visite guidate e percorsi multimediali immersivi; iniziative di co-design, con il coinvolgimento attivo degli studenti nella realizzazione di eventi, mostre e attività divulgative.

Tag: ambiente

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