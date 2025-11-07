|
Approvata Legge interporti. UIR: "Una svolta storica"

L'Unione Interporti Riuniti accoglie con estrema soddisfazione il positivo passaggio alla Camera del testo definitivo della normativa che regola il settore


Per l'Unione Interporti Riuniti siamo dinanzi ad una svolta "storica". A distanza di 35 anni dalla legge 240/90 che istituì gli interporti italiani, spiega l'organizzazione nazionale del settore,  finalmente In Italia abbiamo a disposizione uno strumento normativo moderno ed adeguato alle mutate esigenze del settore degli interporti. UIR, insomma, accoglie con estrema soddisfazione l'approvazione – dopo il passaggio alla Camera – del testo definitivo della Legge quadro sugli interporti, primo firmatario l'on. Mauro Rotelli. "Si tratta di un grande risultato: infatti, la nuova norma – afferma il presidente dell'associazione Matteo Gasparato - recepisce in larga parte la visione promossa proprio dalla UIR, volta a dare al sistema interportuale italiano un assetto normativo moderno e coerente con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e intermodalità. Inoltre, il testo rappresenta senza dubbio una buona base, da cui partire in seguito per ulteriori migliorie".

Per questo la UIR esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal legislatore, in particolare il primo firmatario della Legge on. Mauro Rotelli e, al tempo stesso, sottolinea UIR, "va dato il giusto merito al governo per la grande sensibilità in materia e per aver voluto fortemente riformare, dopo 35 anni, il settore. Segno di una reale e rara considerazione e, quindi, del riconoscimento tangibile del valore di asset strategico per il Paese attribuito alla interportualità".

"Ora ci attende l'avvio di una fase attuativa che sappia tradurre efficacemente i principi della legge in misure concrete, capaci di sostenere lo sviluppo, la sostenibilità e l'equilibrio territoriale del sistema interportuale nazionale".

Tra le novità principali del provvedimento: il riconoscimento come infrastrutture strategiche del sistema Paese, la definizione di interporto, la semplificazione delle procedure, l'introduzione di criteri oggettivi per l'individuazione dei nuovi interporti - concepiti come hub sostenibili, dotati di impianti per energie rinnovabili e sistemi certificati di efficienza energetica. "Per gli interporti, in un contesto internazionale sempre più competitivo - conclude UIR -, questa legge rappresenta un'opportunità concreta per rafforzare il ruolo strategico dell'Italia nella logistica euro-mediterranea, valorizzando una rete che già oggi vede cinque interporti italiani tra i primi dieci in Europa. In definitiva, finalmente si dà atto in maniera inequivocabile che l'intermodalità e il network degli interporti italiani rappresentano una parte non trascurabile dell'ossatura del nostro Paese, alla stregua di altre reti ed infrastrutture strategiche".

