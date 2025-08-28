|
Approda a Ravenna la campagna di assunzioni GNV

Previsto un primo incontro introduttivo mercoledì 10 settembre e una giornata di colloqui ad ottobre, con l'obiettivo di inserire circa 150 nuove risorse in organico

Il Centro per l'impiego di Ravenna è la nuova tappa della campagna nazionale di assunzioni 2025 di GNV – Compagnia di traghetti parte del Gruppo MSC, in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia, che ha l'obiettivo di potenziare l'organico e garantire il massimo livello del servizio.

La tappa di Ravenna prevede un primo incontro introduttivo mercoledì 10 settembre 2025 alle 14:30, con la presentazione delle opportunità di lavoro sulle navi," Lavorare navigando: entra in GNV", che darà modo agli interessati di scoprire l'azienda, la vita a bordo ma anche i numerosi e potenziali percorsi di carriera e di formazione all'interno della Compagnia. Sarà anche l'occasione per illustrare iter, requisiti richiesti e modalità di candidatura. Sarà possibile seguire l'evento in presenza, presso la "Sala Baldini" di via Guaccimanni 10, a Ravenna, oppure collegandosi online compilando il form a questo link.

Nei giorni successivi al primo incontro il Centro per l'impiego di Ravenna effettuerà poi il pre-screening delle candidature ricevute. I candidati ritenuti in linea con le posizioni ricercate saranno convocati alla giornata di recruiting in programma martedì 7 ottobre, per sostenere un colloquio conoscitivo e di selezione con i recruiter GNV, presso la sede stessa del Centro per l'impiego di Ravenna, in via Teodorico 21.

Le iscrizioni alla giornata di selezione del 7 ottobre si apriranno ufficialmente il giorno 10 settembre, secondo le modalità che verranno rese note durante il primo incontro introduttivo. Al recruiting day di Ravenna GNV è alla ricerca di circa 150 persone con diversi livelli di professionalità:

Personale di gestione dell'hotel e amministrazione, come addetti/e vendite (shop assistant) - assistenti d'ufficio in lingua araba – cuochi –piccolo di camera (Cameriere di camera) - piccolo di cucina (aiutanti di cucina);
Personale di macchina (Engine) e di coperta (Deck), tra cui Elettricisti –Frigoristi – Direttori di Macchina - Ufficiali di macchina - Ufficiali di navigazione – Capi operai – Operai di macchina – Operai meccanici - Operai motoristi - Carpentieri –Marinai - Ottonai

La selezione è principalmente rivolta a candidati che abbiano maturato un'esperienza significativa nel settore.

