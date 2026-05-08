|
adsp napoli 1
08 maggio 2026, Aggiornato alle 09,50
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Armatori 08/05/2026

Angelo D'Amato confermato presidente del Fondo Nazionale Marittimi

La decisione dell'assemblea si inserisce nel percorso di piena sintonia condiviso da Confitarma e Assarmatori

Angelo D'Amato

L'assemblea del Fondo Nazionale Marittimi ha proceduto al rinnovo del Consiglio del Fondo che risulta così composto: Angelo D'Amato (presidente), Rodolfo Magosso (vice presidente), Stefano Canestri, Andrea Grisoni, Carlo Lomartire, Carlo Mari, Mario Mattioli, Tiziano Minuti, Diego Pacella e Sergio Repetto. Rinnovata la fiducia anche al procuratore, Alessandro Ferrari.

La conferma della squadra che ha portato a termine il precedente mandato si inserisce nel percorso di piena sintonia condiviso da Confitarma e Assarmatori.

Il presidente, il procuratore e il nuovo Consiglio del Fondo Nazionale Marittimi rimarranno in carica per tre anni, così come il comitato parti sociali, che garantirà il prezioso contributo di idee delle organizzazioni sindacali.

Tag: assarmatori - confitarma

Articoli correlati

"Salute in Viaggio", prosegue l'iniziativa itinerante promossa da Caronte & Tourist

Emissioni, Assarmatori a Bruxelles: "Serve una coraggiosa revisione dell'ETS"

Grimaldi e Accademia Marina Mercantile insieme a Livorno e Napoli per i futuri Commissari di Bordo

Per Vado Gateway un nuovo collegamento settimanale con Nord Africa e Mar Baltico

Spedizioni multimodali, Express Global apre un nuovo ufficio a Singapore

Msc Poesia transita nel Canale di Panama

Ricavi in crescita e finanza solida per Finnlines

Bunker industry, Diana Mok (Fratelli Cosulich) nominata nel consiglio regionale Asia di IBIA

Navi cisterna, varata in Cina "Lucia Cosulich"