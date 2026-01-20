|
20 gennaio 2026
Logistica - Personaggi 20/01/2026

Andrea Dellacasa è il nuovo ceo e general manager di Medov Logistics

La divisione di spedizioni, logistica, air freight e supply chain logistics di Medov Group è stata fondata nel 2016

Andrea Dellacasa è stato nominato chief executive officer e general manager di Medov Logistics, la divisione di spedizioni, logistica, air freight e supply chain logistics di Medov Group. Fondata nel 2016, Medov Logistics si è affermata a livello internazionale per la capacità di offrire servizi logistici just-in-time altamente specializzati, che includono spedizioni marittime e air freight, supporto al refitting di navi da crociera e alle nuove costruzioni, nonché soluzioni dedicate a progetti speciali supply chain complesse. Dellacasa entra in Medov Logistics con una solida esperienza manageriale nel settore della logistica, maturata ricoprendo ruoli apicali e guidando organizzazioni in fasi di crescita, trasformazione e consolidamento. 

«La nomina di Andrea Dellacasa segna un passaggio chiave nel percorso di sviluppo di Medov Logistics e del Gruppo intero. Negli ultimi mesi abbiamo compiuto importanti passi sul piano industriale e strategico e questo incarico rappresenta, per l'azienda, l'avvio di una nuova fase orientata al consolidamento, alla crescita e alla creazione di valore nel lungo periodo», ha dichiarato Giulio Schenone, chairman di Medov Group.

Dellacasa assume l'incarico con effetto immediato e opererà in stretta collaborazione con il management esistente per garantire continuità operativa. Al suo fianco, Nick Angeletos continuerà a ricoprire il ruolo di global chief operating officer, assicurando il coordinamento e l'allineamento del team a livello globale.
 

