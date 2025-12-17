|
Anas conclude a Roma gli interventi sul Ponte dell'Industria

Completamente riqualificato lo storico collegamento sul fiume Tevere


Il Ponte dell'Industria, storico collegamento sul fiume Tevere, è stato completamente riqualificato grazie all'intervento di Anas (Gruppo FS) in qualità di oggetto attuatore per conto del commissario straordinario del governo per il Giubileo, Roberto Gualtieri. Un capitolo del programma di interventi per il Giubileo 2025 che va a concludersi e che, con l'approvazione della Giunta Capitolina, è stato intitolato a San Francesco d'Assisi su proposta del comitato nazionale per le celebrazioni dell'ottavo centenario della morte del santo.

Gli interventi di restauro sono stati concentrati sugli arconi storici del ponte, risalenti ai primi del '900, oltre ad altri elementi recuperati e riportati al loro aspetto originario grazie ad un meticoloso lavoro di conservazione e di riposizionamento. Preservate le unioni chiodate mentre le componenti danneggiate sono state ricomposte secondo criteri di tutela e autenticità. Il colore attuale degli arconi è stato definito grazie a saggi stratigrafici eseguiti durante le attività di restauro. 

